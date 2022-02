AirPods Max 2: Krone könnte einer Touch-Bedienung weichen

Touch-Bedienung für die AirPods Max 2?

AirPods Max mit Raum für Verbesserungen

Als erstmals Gerüchte über die AirPods Max die Runde machten, stellte sich unter anderem die Frage nach der Bedienung: Als Eingabemöglichkeiten dienen bei vielen Bügelkopfhörern mechanische Tasten oder Touch-Felder. Tatsächlich wählte Apple einen etwas anderen Weg: Eine Digital Crown, wie sie in ähnlicher Weise bereits bei der Apple Watch zum Einsatz kommt, ermöglicht das Einstellen der Lautstärke. Per Druck auf die Krone wird zudem die Wiedergabe pausiert und fortgesetzt. Auch wenn dieser Ansatz etwas ungewöhnlich wirkt, finden viele Nutzer Gefallen am Bedienkonzept. Möglicherweise schwenkt Apple jedoch beim Nachfolgemodell der Over-Ears um.Während die AirPods ohne Namenszusatz erst vor wenigen Monaten ein Update erfahren haben und Berichte zu den AirPods Pro der zweiten Generation immer mehr zunehmen, ist es um ein den Nachfolger der AirPods Max erstaunlich still. Nun taucht beim US-Marken- und Patentamt eine Patentanmeldung auf, welche auf die Eingabeart bei den künftigen Bügelkopfhörern verweist. Die Krone scheint wohl einer Touch-Bedienung zu weichen: Die berührungsempfindlichen Flächen sind dem Antrag zufolge an der Außenseite der Ohrmuscheln verbaut. Ferner komme ein interner Speicher zum Einsatz, welcher der Sicherung mehrerer „Programme“ dient – nähere Details sind dem Dokument allerdings nicht zu entnehmen.Im Jahr 2020 erschien dieser Schritt noch recht unwahrscheinlich: In einem Interview erklärten zwei führende Apple-Mitarbeiter, dass Touch-Bedienung im Entwicklungsprozess der Bügelkopfhörer ausprobiert worden sei, sich die Digital Crown hingegen als bessere Lösung erwiesen habe. Verbesserungspotenzial für die AirPods Max ist aber zweifelsfrei vorhanden: So könnte die nächste Baureihe mit Lossless-Wiedergabe kompatibel sein. Außerdem kritisieren manche Anwender das Fehlen eines Ausschaltknopfs – bislang müssen Nutzer die Kopfhörer in das Smart Case legen, um zumindest den Ruhemodus anzustoßen.