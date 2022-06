AirPods Max: Firmware-Beta enthüllt Support für neuen Bluetooth-Codec

LC3 lässt sich auf den AirPods Max aktivieren

Hinweis auf Feature der nächsten AirPods-Generation

Im Rahmen der Worldwide Developers Conference veröffentlichte Apple nicht nur frühe Betas von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura. Es gab darüber hinaus auch eine erste Entwickler-Version der kommenden Firmware für die AirPods (siehe ). Diese soll unter anderem den automatischen Wechsel der Kopf- und Ohrhörer zwischen iPhone, iPad und Mac verbessern. Hinsichtlich weiterer Neuerungen hielt sich Apple jedoch bedeckt, in den Versionshinweisen sprach das kalifornische Unternehmen lediglich allgemein von Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Leistung.Ein Entwickler und Twitter-User namens „George“ fand jetzt heraus, dass die Beta-Firmware der AirPods Max eine signifikante Neuerung enthält. Es gelang ihm nämlich, auf seinen Highend-Kopfhörern aus Cupertino den Bluetooth-Codec LC3 zu aktivieren. Die Abkürzung steht für „Low Complexity Communications Codec“. Dieser Standard wurde vor etwas mehr als zwei Jahren erstmals vorgestellt und basiert auf Bluetooth Low Energy (LE Audio). Er bietet unter anderem eine sehr hohe Klangqualität bei niedrigen Bandbreiten, im Vergleich zu SBC lässt sich Audio in identischer Qualität mit einer 50 Prozent niedrigeren Datenrate übertragen. Dadurch sinkt gleichzeitig der Energiebedarf, was sich positiv auf die Akkulaufzeit von Kopf- und Ohrhörern sowie Smartphones, Tablets und Notebooks auswirkt.LC3 ermöglicht es allerdings auch, bei gleichbleibenden Übertragungsraten die Audio-Qualität erheblich zu verbessern. Im speziellen Fall der AirPods Max gibt es jedoch einen Haken: Der neue Codec lässt sich auf den Kopfhörern zwar aktivieren, kann aber praktisch nicht genutzt werden. Er setzt nämlich Bluetooth 5.2 voraus – und diesen Standard beherrschen derzeit weder die Over-Ears noch die In-Ears aus Cupertino. Die Unterstützung in der Beta-Firmware deutet daher darauf hin, dass das Feature der nächsten Generation der AirPods Pro vorbehalten sein wird. Apples kommende Ohrhörer verfügen nämlich laut 9to5Mac unter anderem über einen verbesserten H1-Chip, welcher Bluetooth 5.2 unterstützt. In der Entwickler-Beta von iOS 16 finden sich zudem Hinweise auf den Support von LC3. Es ist daher davon auszugehen, dass auch das iPhone 14 den neuen Codec und Bluetooth 5.2 an Bord haben wird.