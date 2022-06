Bericht: AirPods Pro 2 mit neuen Gesundheitsfeatures, USB-C und mehr

Kaum optische Änderungen an den In-Ears

Herzfrequenzerkennung, USB-C – und Einsatz als Hörgerät

Als Apple im Jahr 2016 gemeinsam mit dem iPhone 7 erstmals AirPods vorstellte, war die Aufregung groß: Kritiker bemängelten das Design der Ohrhörer und witterten einen sanften Druck von Apple, auf Bluetooth-Kopfhörer umzusteigen, da das iPhone fortan ohne Klinkenanschluss auskommen musste. Mittlerweile haben sich die AirPods längst durchgesetzt und Apple diversifizierte das Portfolio: Neben den Bügelkopfhörern AirPods Max stehen die AirPods ohne Namenszusatz bereits in der dritten Generation zum Kauf bereit. Mit den AirPods Pro gibt es zudem In-Ears mit Features wie Geräuschunterdrückung. Seit Oktober 2019 verkauft Cupertino das Produkt, die Nachfolger sollen für dieses Jahr in den Startlöchern stehen.52audio weist eine gemischte Erfolgsbilanz bei Prognosen zu kommenden Apple-Produkten auf, lag jedoch bei den zuletzt veröffentlichten AirPods 3 richtig. Diesmal behauptet das Portal in einem neuen Bericht , weitere Informationen zu den kommenden In-Ears erhalten zu haben. Die AirPods Pro 2 würden ihren Vorgängern sowie den AirPods 3 äußerlich ähneln. Das Herzstück des neuen Geräts sei der aktualisierte H1-Chip mitsamt einem neuen SiP-System: Dieser sorge für besseres Active Noise Cancelling, einen Leistungsschub sowie Verbesserungen beim Akkuverbrauch. Am Sound soll Apple ebenfalls gefeilt haben, so sei etwa die Unterstützung für Lossless an Bord.Bislang kommen AirPods ohne Gesundheitsfunktionen aus, mit den AirPods Pro 2 könnte sich das aber ändern: Der Artikel verweist auf eine Herzfrequenzerkennung, möglicherweise seien die hierfür notwendigen Sensoren auch dazu in der Lage, die Körpertemperatur zu messen. Andere Quellen gingen bislang davon aus, dass die an der Seite des Ladecases angebrachten Öffnungen der Befestigung einer Handgelenkschlaufe dienen würden. Laut 52audio handelt es sich jedoch um ein Mikrofon, das Umgebungsgeräusche für die Ausgabe über die In-Ears aufbereite – die AirPods Pro 2 würden somit als Hörgerät fungieren. Lightning gehöre wohl der Vergangenheit an: Die MagSafe-Ladehülle weise in der kommenden Generation einen USB-C-Anschluss auf.