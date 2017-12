AirPods als wichtigstes Apple-Zubehör 2018: Große Verkaufssteigerung erwartet

AirPods lange Zeit von Lieferproblemen geplagt

Die AirPods haben sich mittlerweile laut Ming-Chi Kuo zum wichtigsten Accessoire in Apples kabellosem Ökosystem entwickelt. Der Marktexperte prognostiziert für 2018 entsprechend hohe Verkaufszahlen der smarten Bluetooth-Kopfhörer. Apple könne zwischen 26 und 28 Millionen Einheiten der kabellosen Kopfhörer im nächsten Jahr verkaufen, so Kuo. Dies wäre eine Verdoppelung gegenüber 2017.Apple konnte die ursprünglich im September 2016 präsentierten AirPods erst ab Dezember 2016 ausliefern. In der Folge entwickelten sich die Bluetooth-Geräte zu einem Überraschungserfolg. Apple hätte dieses Jahr noch weit mehr AirPods verkaufen können, kam aber über weite Strecken mit der Produktion nicht hinterher. Kunden mussten lange Zeit große Lieferverzögerungen in Kauf nehmen.Erst in den letzten Monaten konnte der Konzern die Lieferzeiten dank eines optimierten Fertigungsprozesses und zweiten Zulieferers signifikant senken. Zusätzlich zum zunächst einzigen Fertiger Inventec soll inzwischen auch Luxshare-ICT für die AirPods-Produktion verantwortlich sein.Sollte sich Luxshare-ICT als zuverlässiger Partner erweisen, könnte der Zulieferer auch mindestens einen Teil des Bedarfs an zu produzierenden HomePods decken. Apple hat den eigentlich für Dezember 2017 vorgesehenen Marktstart des intelligenten Lautsprechers mittlerweile auf das Frühjahr 2018 verschoben.