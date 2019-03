AirPods 2: Unboxing zeigt kabelloses Ladecase und mehr

Auf den ersten Blick kaum Unterschiede zum Vorgänger

AirPods-Case erkennt Qi-Ladematte problemlos

iOS-Update erforderlich

Apple hat letzte Woche die zweite Generation der AirPods veröffentlicht und den hauseigenen Bluetooth-Kopfhörern einige neue Features verpasst – darunter der H1-Chip und die Möglichkeit, den integrierten Sprachassistenten per „Hey Siri zu aktivieren. Auch ist fortan zusammen mit den Kopfhörern ein kabellos mit Strom versorgbares Qi-Ladecase erhältlich.Nachdem die neuen AirPods schon seit letzten Mittwoch über den Apple Store (Link: ) verfügbar sind, haben inzwischen schon einige Kunden ihre bestellten Exemplare erhalten. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte bereits Bilder der dazugehörigen Auspackzeremonie über das Online-Forum. Zu sehen sind die Verpackung, das enthaltene kabellose Ladecase und ein Screenshot der Einrichtung auf dem iPhone.Zunächst fallen kaum Unterschiede zur AirPod-Verpackung der ersten Generation auf. Ohnehin bezeichnet Apple die aktualisierte Variante lediglich als „neue AirPods“ und verzichtet auf eine genauere Abgrenzung zum Vormodell, was wohl der großen Beliebtheit der ersten Generation und dem recht übersichtlichen Feature-Upgrade geschuldet ist.Zu den größten Neuerungen zählt die Verfügbarkeit eines Qi-fähigen Ladecases. Wie die Bilder verdeutlichen , hat sich optisch im Vergleich zum kabelgebundenen Case wenig getan. Ein hinzugekommenes Lämpchen auf der Vorderseite weist auf die Qi-Energiezufuhr hin. Nach wie vor bewahrt die weiße, an Zahnseideverpackungen erinnernde Box die beiden AirPods auf und beliefert sie gleichzeitig mit Energie. Beim vorliegenden Exemplar der Aufbewahrungsbox reicht ein Qi-Ladepad, um das Case aufzuladen.Der Reddit-Nutzer berichtet , dass die AirPods samt Verpackung sofort das Qi-Pad eines Freundes als Ladematte erkannten mit dem Aufladeprozess begannen. Ähnlich dürfte es sich mit Apples AirPower-Matte verhalten, die zwar immer noch nicht auf dem Markt ist, auf die das Unternehmen aber bereits auf der Verpackung des kabellosen AirPods-Ladecases hinweist.Für den Fall, dass kein Qi-Gerät zur Stromversorgung verfügbar ist, liefert Apple in der Verpackung ein USB-A auf Lightning Kabel mit. Die Länge beträgt dem Reddit-Eintrag zufolge einen Meter.Bei der Einrichtung der AirPods erschien der Hinweis auf ein Softwareupdate, das für einige Funktionen der kabellosen Kopfhörer benötigt werde. Apple setzt iOS 12.2 voraus, damit iPhones und iPads im vollen Feature-Umfang mit den neuen AirPods funktionieren.