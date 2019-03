Lebenszeichen: Bild von AirPower auf Verpackung des kabellosen AirPod-Ladecases

Zeichnung auf der Rückseite



Bild: MacRumors

Wer erwartet hatte, dass Apple bei der gestrigen Veranstaltung auch die lange erwartete Ladematte AirPower vorstellt, wurde enttäuscht. Ein Lebenszeichen gibt es aber dennoch: Auf der Verpackung des kabellosen AirPod-Ladecase findet sich eine Zeichnung des Energiespenders.Die Apple-typische Strichzeichnung ziert die Rückseite der Box. Das Aussehen der dort abgebildeten Ladematte gleicht mit seiner ovalen Form dem bereits im September 2017 von Cupertino angekündigten AirPower wie ein Ei dem anderen. Ein entsprechendes Foto wurde jetzt dem Portal MacRumors zugeschickt. Mittlerweile haben auch weitere Kunden, denen das Ladecase bereits geliefert wurde, ähnliche Bilder auf Twitter veröffentlicht.Die Abbildung auf der Verpackung könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Apple das Qi-Ladegerät, das per Induktion gleichzeitig bis zu drei Devices mit Energie versorgen können soll, noch nicht abgeschrieben hat. Zwar entfernte das Unternehmen im Herbst vergangenen Jahres alle Hinweise auf AirPower von seinen Internetseiten, in den vergangenen Wochen häuften sich jedoch Berichte über den erfolgten Produktionsbeginn und ein baldiges Erscheinen. Außerdem finden sich im Quellcode von Apples australischer und neuseeländischer Website Links zu aktualisierten Bildern des AirPower.Inwiefern die Zeichnung auf der Verpackung tatsächlich eine Bestätigung dafür ist, dass Apple die Ladematte im Kürze auf den Markt bringen wird, bleibt abzuwarten. Analysten wie der in aller Regel gut informierte Ming-Chi Kuo gehen allerdings davon aus, dass AirPower in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen wird.