iOS 11.4 erschienen - sowie watchOS 4.3.1 und tvOS 11.4

Die finale Version von iOS 11.4 steht ab sofort zur Verfügung, nachdem Apple zuvor acht Betaversionen verteilt hatte. iOS 11.4 bringt AirPlay 2 samt Stereo-Wiedergabe über mehrere HomePods und Nachrichten-Sync über iCloud mit. Letzteres ermöglicht, iMessage-Verläufe und Einstellungen abzugleichen, sodass die Unterhaltungen immer auf demselben Stand sind. Gelöschte Nachrichten verschwinden dann auch auf anderen Geräten mit derselben Apple ID. Dateianhänge lassen sich zudem auf iCloud auslagern, um lokalen Speicherplatz zu sparen.Zwischen Ankündigung und Freigabe der Funktionen lag überraschend viel Zeit, denn AirPlay 2 sowie iMessages via iCloud hätten eigentlich bereits im letzten Herbst erscheinen sollen. Allerdings sorgten Probleme während der Entwicklung dafür, dass die Freischaltung nicht mit 11.0 und auch nicht mit 11.1 bis 11.3 erfolgen konnte. Ansonsten gibt es in iOS 11.4 keine weitreichenden Neuerungen.Laden und installieren lässt sich die neue Systemversion wie immer über das integrierte Software-Update in den Systemeinstellungen oder via iTunes. Wer dies versäumt, wird ab nächster Woche vom System täglich darauf hingewiesen. Deaktivieren lässt sich die lästige Meldung nicht – wer bei einer älteren Version von iOS 11 bleiben möchte, muss ab dann immer wieder aufs Neue ablehnen.Wie üblich aktualisierte Apple die Systeme zeitgleich. Aus diesem Grund erschienen auch neue Version von tvOS für das Apple TV sowie watchOS für die Apple Watch. tvOS 11.4 weist wie macOS 10.13.5 und iOS 11.4 Unterstützung von AirPlay 2 auf, ansonsten gibt es keine sichtbaren Neuerungen. Die Aktualisierung erfolgt über die integrierte Update-Funktion des Apple TV.Auf der Apple Watch dürfte hingegen eine Warnmeldung häufiger zu sehen sein. Wie schon vor längerer Zeit angekündigt läuft die Zeit von Apps ab, die für watchOS 1 entwickelt wurden. Damals gab es noch keine nativen Apps – wohingegen seit zwei Jahren native Entwicklung vorgeschrieben ist. Ruft man ein solches nicht-natives Programm auf, so erscheint die gut bekannte Information, jene App müsse aktualisiert werden. Mit einer zukünftigen Version von watchOS sei keine Nutzung mehr möglich – was entweder mit watchOS 5 im Herbst oder allerspätestens mit watchOS 6 im kommenden Jahr der Fall ist.