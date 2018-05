HomePod kommt am 18. Juni nach Deutschland

Bisheriges Abschneiden des HomePods

Die Ankündigung des HomePods liegt nun schon ein knappes Jahr zurück und noch immer ist der mehr oder weniger intelligente Lautsprecher nicht in Deutschland verfügbar. Apple hat jetzt allerdings endlich bekannt gegeben, ab wann das System auch hierzulande in den Verkauf geht. Demnach ist die Markteinführung für Deutschland, Frankreich und Kanada für den 18 Juni angepeilt - also ein halbes Jahr nach dem Marktstart in den USA. Kein Wort gibt es hingegen zu Österreich und der Schweiz, auch von anderen Ländern ist nichts zu hören. Der Verkaufspreis des HomePods liegt in den USA bei 349 Dollar, den Europreis nannte Apple noch nicht. Angesichts des Apple-üblichen Umrechnungskurses ist aber von mindestens 399 Euro auszugehen.Apple hat die deutschsprachigen Seiten zum HomePod noch nicht aktualisiert. Dort prangt noch immer die Ankündigung "Kommt im Frühjahr" – ohne nähere Details. Sobald weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zum Preis bekannt sind, werden wir diese Meldung umgehend aktualisieren.Bei fast allen Marktbeobachtern heißt es, dass die Verkaufszahlen des HomePods bislang eher ernüchternd sind. Zwar setzte Apple am ersten Verkaufswochenende hohe Stückzahlen ab, dann ging das Interesse aber stark zurück. Als einer der zentralen Gründe gilt die Funktionalität geschnitten mit dem Preis. Da Siri die Erwartungen nicht erfüllen kann, handelt es sich beim HomePod in erster Linie um einen teureren Lautsprecher. Die Sprachassistenten der konkurrierenden Systeme arbeiten hingegen wesentlich zuverlässiger. Man darf gespannt sein, wie der HomePod im deutschsprachigen Raum funktioniert – Siri ist abseits des englischen Sprachraums nämlich noch einmal eingeschränkter, als die ohnehin schon schwache Performance auf Apples Heimatmarkt. Höchstwahrscheinlich ist dies auch die Erklärung für die späte Einführung auf dem deutschen und französischen Markt – nämlich Arbeit an Siri, um hierzulande nicht komplett in Testberichten unterzugehen.