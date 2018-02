ARKit-Website von Apple: Die Vorteile der Technologie und besten Apps auf einen Blick

„Willkommen in einer neuen Welt“

Entwickler-Interesse an Augmented Reality flaut ab

Apple hat eine eigene Internetseite für ARKit gestartet, die sich ganz auf die Augmented-Reality-Schnittstelle von iOS 11 konzentriert. Das Unternehmen nennt die Vorteile, die sich für Anwender durch die Nutzung von ARKit-Apps ergeben. Grundsätzlich gehe es um neue und erweiterte Möglichkeiten des Arbeitens, Lernens, Spielens und Kommunizierens.Apple stellt auf der neuen Internetseite mehrere iOS-Anwendungen vor, dessen Funktionen von Augmented Reality profitieren und Nutzern einen entsprechenden Mehrwert im Alltag bescheren. IKEA Place (Store: ) etwa hilft Kunden dabei, Möbel virtuell in den eigenen vier Wänden zu platzieren. So lässt sich beispielsweise kontrollieren, ob die gewünschte Couch zur restlichen Einrichtung passt. American Airlines hat einen AR-Prototypen entwickelt, der Passagiere auf Flughäfen dabei unterstützt, das richtige Gate oder das nächstgelegene Café zu finden.Einer der von Apple genannten AR-Favoriten des Spielebereichs ist „Die kleine Raupe Nimmersatt“ (Store: ). Die beliebte Figur aus dem gleichnamigen Kinderbuch erscheint dank AR beim Anwender zuhause und zeigt sich gewohnt verfressen. Apple stellt zudem eine Reihe von Lern-Apps vor – darunter Complete Anatomy (Store: ) und Sky Guide (Store: ), die mithilfe von ARKit anschauliche Informationen zum menschlichen Körper beziehungsweise den Gestirnen am Himmel preisgeben.Apple erklärt zusätzlich, wie die Augmented-Reality-Schnittstelle in iOS 11 funktioniert und welche Rolle dabei die neuesten SoC- und Kameraentwicklungen spielen. Ein eigens für AR vorgesehener Bereich im App Store listet die nach Meinung des Unternehmens vielversprechendsten Anwendungen auf, die AR-Funktionen verwenden.Apples Werbe-Offensive für AR-Apps könnte mit dem zuletzt rückläufigen Entwickler-Interesse an ARKit zusammenhängen. Dem Marktforschungsunternehmen Apptopia zufolge fiel die Zahl neuer AR-Anwendungen nach dem ARKit-Marktstart im September 2017 stetig und erlebte erst im Dezember wieder ein kleines Zwischenhoch. Entwickler verwenden die Technologie laut der Daten am häufigsten bei Spielen.iOS 11.3 wird mit ARKit 1.5 eine erweiterte Variante der Schnittstelle beinhalten. Version 1.5 erkennt außer horizontalen auch vertikale Flächen und funktioniert besser im Zusammenspiel mit unregelmäßig geformten Flächen wie zum Beispiel runden Tischen.