ARKit-Anwendungen im App Store: Entwickler-Interesse an Augmented Reality kühlt ab

Entwickler-Engagement geht zurück

Spiele am verbreitetsten

Apples Augmented-Reality-Schnittstelle ARKit, die das Unternehmen im letzten Jahr zusammen mit iOS 11 für iPhone und iPad einführte, gilt als Herzensprojekt von Tim Cook. Der CEO betont immer wieder, wie bedeutend AR für die Zukunft von App-Funktionen ist. „Augmented Reality wird alles verändern“, so Cook. Entwickler scheinen von den Möglichkeiten, die ARKit für Anwendungen bereithält, aber noch nicht ganz so begeistert zu sein wie der Apple-Chef.Jüngste Zahlen des Marktforschungsunternehmens Apptopia deuten auf nachlassendes Interesse von Entwicklerseite am neuen Framework hin. Nach der Veröffentlichung im September fiel die Zahl neuer AR-Apps stetig. Erst im letzten Monat gab es wieder eine leichte Steigerung.Die Daten von Apptopia zeigen einen erheblichen Abwärtstrend an neuveröffentlichten ARKit-Angeboten nach dem Debüt im letztjährigen Herbst. Mit iOS 11 starteten im App Store etwa 300 neue Anwendungen mit Unterstützung der Schnittstelle. Im Oktober kamen rund 200 neue Softwaretitel hinzu. Die Zahl sank im November auf nur noch 150, um im Dezember und des damit verbundenen umsatzversprechenden Weihnachtsgeschäfts wieder leicht auf 170 zu steigen. App-Anbieter stürzen sich demzufolge nicht gerade auf die erweiterten Funktionen, die Augmented Reality nutzen.Die Anzahl von AR-fähigen Apps, die Apple über den App Store aktuell anbietet, beläuft sich demnach auf einen höheren dreistelligen Wert. Verglichen mit der Gesamtzahl an verfügbaren Anwendungen handelt es sich dabei nur um einen verschwindend kleinen Bruchteil. Alles in allem gibt es über 3 Millionen Apps im iOS-Store.Spiele bilden laut des Marktforschungsunternehmens mit 30 Prozent den größten Anteil an ARKit-Software im App Store. Dahinter folgen die nicht näher definierte Kategorie „Andere“, auf Platz 3 „Unterhaltung“ (13,2 Prozent) und auf dem vierten Rang „Utilities“ (11,9 Prozent). Im einstelligen Prozentbereich sind zudem „Bildung“, „Foto & Video“ sowie „Lifestyle“ vertreten.