Apple zeigt Vorschau auf iOS 11.3: Akku-Informationen, ARKit 1.5 und neue Animoji

Üblicherweise zeigt sich Apple relativ bedeckt mit offiziellen Aussagen über die mittelgroßen Updates von iOS und macOS. Heute allerdings präsentierte der Konzern eine Vorschau für iOS 11.3 und einige zentrale Änderungen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die von CEO Tim Cook bereits in Interviews versprochenen Funktionen zum Akku-Management der Grund sind, warum sich Apple jetzt so auskunftsfreudig zeigt.Natürlich betont der Konzern trotzdem lieber die anderen Funktionen, die nichts mit der Akku-Aufregung über Weihnachten zu tun haben. Allen voran geht es dabei um ein Update von ARKit, welches die Versionsnumer »1.5« erhält. Die Entwicklerschnittstelle für Erweiterte Realität soll dabei nicht mehr nur horizontale, sondern auch vertikale Flächen erkennen können. So wäre es beispielsweise möglich, virtuelle Objekte auf dem Display auch an Wände zu hängen. Außerdem sollen unregelmäßig geformte Flächen wir runde Tische besser erkannt werden. Begrenzte Bilder, etwa Plakate, kann ARKit 1.5 ebenfalls identifizieren und je nach Entwicklerfantasie sogar zum Leben erwecken.Für Freunde lächelnder Gesichter bringt iOS 11.3 darüber hinaus vier neue Animojis mit: Löwe, Bär, Drachen und Totenkopf. Besitzer eines iPhone X mit TrueDepth-Kamera können dann die eigene Mimik auf das Animoji-Gesicht abbilden und damit lustige Videos erstellen. Auch der ursprünglich mal für iOS 11.0 angekündigte Business Chat soll endlich integriert werden, allerdings vorerst mit einer begrenzten Anzahl an Unternehmenspartnern. Auf diese Weise können Geschäfte über die normale Nachrichten-App von Kunden kontaktiert werden.Nur recht knapp thematisiert Apple das Akku-Management, welches in den vergangenen Wochen für so viel Ärger sorgte. Erstens wird es unter iOS 11.3 möglich sein, die »Strom-Management-Funktion«, welche die Leistung von Geräten mit alterndem Akku einschränkten, zu deaktivieren. Zweitens liefert das System Informationen über den Zustand des Akkus und warnt, wenn dieser gewartet werden muss. Beides steht in der Einstellungen-App unter dem Menüpunkt »Batterie« zur Verfügung.Weitere Neuerungen aus der Ankündigung betreffen etwa die » Health Records «, welche Benachrichtigungen über ihre Laborergebnisse, Medikationen, ihren Gesundheitszustand von Kliniken und Krankenhäusern direkt in die Health-App bringen. Beim Wählen des Notrufs wird automatisch der aktuelle Standort mitgesendet. Schließlich gibt es noch kleinere Updates für Apple Music, die Home-App und die News-App. Eine erste Betaversion von iOS 11.3 wird heute Abend an Entwickler verteilt.Weiterführende Links: