Neue Emojis: Gleichgeschlechtliche Paare und verschiedene Hautfarben-Optionen

70 neue Emojis mit iOS 12.1

Gender und Hautfarbe bestimmende Themen der neuen Emojis 2019

Mehr als 70 neue Emojis nach Unicode-Standard (Unicode 11.0) wird es bald für das iPad und iPhone geben – in der Public Beta und in der Entwickler-Version für iOS 12.1 gibt es diese schon seit Anfang Oktober. Mit den nächsten Software-Updates gibt es die kleinen Bildchen auch für watchOS, macOS und iOS. Die aktuellen Emojis sind noch nicht installiert, da wird schon über das nächste Update 2019 spekuliert. Grund dafür: Das Unicode-Konsortium stellt seine neuen Emojis zur Diskussion, bevor sie tatsächlich entwickelt werden – und das geschieht heute.Am 17. Juli 2018, dem Welt-Emoji-Tag, kündigte Apple für die neue iOS-Version gleich 70 neue Emojis an. Auch Locken und Glatzen gehören zu den neuen Features dazu. Natürlich dürfen auch die beliebten Icons für unterschiedliche Sportarten, Tiere und Essen nicht fehlen. Apple führt aber auch weitere internationale Emojis ein wie beispielsweise den Mondkuchen oder rote Umschläge, die in der chinesischen Tradition wichtig sind.Für 2019 steht ein anderes Thema im Mittelpunkt: Die neuen Emojis werden Menschen mit unterschiedlichen Hauttönen zeigen und das Gender-Thema stärker betonen. Insgesamt zeigen die Vorschläge gleich 55 unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten für homo- und heterosexuelle Paare und Familien. Aber noch weitere Emojis sind geplant: Zusammen mit Unicode 12.0 sollen Emojis eingeführt werden, die Menschen mit Behinderungen zeigen. Wir dürfen uns überraschen lassen, welche Emojis es im Jahr 2019 gibt. Denn welche es dann sind, entscheidet sich erst bei der nächsten Versammlung des Komitees – und die ist erst im Januar 2019. Ein Launch ist vor März 2019 also recht unwahrscheinlich.