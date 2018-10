iOS 12.1: Welche neuen Emojis die neue iOS-Version bereithält

Quelle: MacRumors Quelle: MacRumors



Links: altes iPhone-Emoji; rechts: neues iPhone-Emoji Links: altes iPhone-Emoji; rechts: neues iPhone-Emoji

iOS 12.1 enthält eine Fülle neuer Emojis. Nutzer der Beta-Version erhalten bereits einen Blick darauf, mit welchen zusätzlichen Emojis sie in Chats ihren Gedanken und Gefühlen zukünftig Ausdruck verleihen können. Die neuen Varianten beinhalten sowohl einfache Smilies als auch zusätzliche Personen, Tiere und Gegenstände. Das geänderte Design des iPhone-Emoji erinnert an die Frontseite des iPhone Xs. MacRumors hat alle neuen Emojis in einer Bildergalerie und einem YouTube-Clip zusammengefasst. Bei den Smilies kommen unter anderem frierende und schwitzende Varianten, eine betrunkene Erscheinung und ein verliebtes Exemplar hinzu.Für Personen gibt es neue Frisurvarianten und Superhelden-Designs. Ebenso sind weitere Kleidungsstücke wie Wanderschuhe und ein Arztkittel verfügbar. Auch bei den Tier-Emojis gibt es eine größere Auswahl. Nutzer bekommen unter anderem Zugriff auf einen Waschbär, ein Lama, ein Nilpferd, ein Känguru und eine Stechmücke.Zu den neuen Haushaltsgegenständen gehören ein Seifenspender, ein Schwamm, eine Sicherheitsnadel und eine Rolle Toilettenpapier. Andere neue Smilies sind ein Reisekoffer, eine Dynamitstange, ein Feuerlöscher und eine Piratenflagge.