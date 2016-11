MacBook Pro 2016: Grafikproblem sorgt für Flackern - Grafiktreiber schuld?

Berichten zufolge kann es beim neuen MacBook Pro zu Grafikproblemen kommen, wenn bestimmte anspruchsvolle Aufgaben über den Grafikchip durchgeführt werden müssen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Videoschnitt handeln, aber auch um den Foto-Import mit automatischer Objekterkennung. In der Redaktion können wir den Fehler nicht nachvollziehen. Den Berichten nach betrifft das Problem alle neuen MacBook Pro, also 13 Zoll ohne Touch Bar, 13 Zoll mit Touch Bar und 15 Zoll mit Touch Bar.Entsprechend wird ein Software-Problem, möglicherweise beim Grafiktreiber, vermutet . Dazu muss man wissen, dass Apple alle neuen MacBook Pro mit einer speziellen vorinstallierten Version von macOS Sierra ausliefert. Diese wurde außer der Reihe mit Unterstützung für die neuen MacBook Pro entwickelt. Erst mit dem kommenden Update von macOS Sierra auf Version 10.12.2 wird eine reguläre Version erscheinen, die zu allen Macs gleichermaßen kompatibel ist.Sollte jemand das Problem selbst bei seinem neuen MacBook Pro bemerkt haben, kann er folgende Versionsangaben der wichtigsten Software vergleichen, um möglicherweise Rückschlüsse auf die Problemquelle zu ziehen. Das in der Redaktion befindliche MacBook Pro ist mit macOS Sierra Build 16B2659 ausgestattet. Der Grafiktreiber für den verbauten Intel-Grafikchip trägt die Versionsnummer 10.20.27, der für die AMD-Grafikkarte die Versionsnummer 1.46.22.Nachfolgend einige Videoaufzeichnungen des Grafikproblems, welches sich vor allem durch Flackern bemerkbar macht. Im Anschluss befindet sich eine Umfrage, an der Besitzer eines neuen MacBook Pro teilnehmen können.