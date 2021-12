macOS Monterey erzeugt Trackpad-Problem: Behebt neue Beta die unzuverlässige Touch-Erkennung?

"Klick durch Tippen" von Fehler betroffen

Touch-Feature seit Monterey-Installation unzuverlässig

Vierte Beta von Monterey 12.1 macht Hoffnung

Die neue Beta-Version von macOS Monterey 12.1 enthält laut Nutzerberichten unter anderem eine Fehlerbehebung für ein Problem, von dem diverse Anwender seit der Installation von Monterey betroffen sind. Es geht um die unzuverlässige Eingabeerkennung bei der Trackpad-Bedienung. In bestimmten Szenarien werden Touch-Eingaben seit der Monterey-Installation nicht immer erkannt, was ein großer Störfaktor in allen Arbeitsabläufen ist.macOS gibt Nutzern die Möglichkeit, die Eingabe via Trackpad an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Statt des standardmäßigen klassischen Klicks auf die Oberfläche des Trackpads steht auch eine weitere Option in den Systemeinstellungen zur Verfügung: "Klick durch Tippen". Wenn die Funktion aktiviert ist, müssen Nutzer zur Eingabe nicht mehr auf die Trackpad-Fläche drücken, um eine Aktion auszulösen – stattdessen reicht ein sanfter Finger-Tipp wie auf dem Touch-Display des iPhones.Wer "Klick durch Tippen" als Eingabemethode bevorzugt und macOS Monterey bereits installiert hat, wird unter Umständen von einer fehlerhaften Funktionsweise des Features geplagt. In Monterey 12.0 funktioniert die Eingabemethode von Zeit zu Zeit schlicht nicht. Nutzer müssen diverse Male hintereinander auf die Trackpad-Oberfläche tippen, um eine Reaktion auszulösen.Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind alle Arten von Apple-Trackpads betroffen. Sowohl integrierte Trackpads wie das des MacBook Air M1 als auch das Magic Trackpad (mit Intel-iMac verbunden) sollen von dem Monterey-Problem beeinträchtigt werden. Wie viele Anwender den Fehler bereits beobachteten, lässt sich nicht beziffern. In Online-Foren und Sozialen Netzwerken drückten jedoch schon viele Nutzer ihren Ärger über den Monterey-Bug aus.Die vierte Beta von macOS Monterey macht Betroffenen Hoffnung auf eine Lösung des Problems. Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Beta meldeten sich Nutzer mit "Erfolgsmeldungen" zu Wort. Demzufolge funktioniert "Klick durch Tippen" wieder zuverlässig. Das Update auf Monterey 12.1 könnte also einen für diverse Anwender nervigen Fehler aus der Welt schaffen.