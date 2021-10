macOS Monterey: SharePlay in aktueller Betaversion verfügbar

SharePlay ist in der Beta von macOS 12.1 enthalten

Filme und Serien gemeinsam ansehen

Einführung von SharePlay verzögerte sich

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von macOS Monterey stellte Apple Entwicklern die Beta von Version 12.1 zur Verfügung. Den Release Notes ließen sich bislang nur wenige Neuerungen entnehmen, unter anderem die Unterstützung einer zusätzlichen AMD-Grafikkarte auf Intel-Macs und Verbesserungen beim SwiftUI-Framework. Nachgereicht hat Apple jetzt eine Information, welche ein auf iPhone, iPad und Apple TV bereits verfügbares Feature betrifft.In der aktuellen Beta von macOS Monterey stellt Apple erstmals SharePlay zur Verfügung. Das teilte das Unternehmen jetzt auf den hauseigenen Developer-Webseiten mit. App-Entwickler sind somit nunmehr in der Lage, ihre Mac-Anwendungen um das Feature zu erweitern. Die Integration der Funktion in die Vorabversion lässt darauf schließen, dass diese in der finalen Ausgabe von macOS 12.1 enthalten sein wird, welche Apple aller Voraussicht nach im Dezember dieses Jahres veröffentlicht.Mit SharePlay können Besitzer eines iPhone, iPad oder Apple TV und zukünftig auch Mac-Nutzer Filme und Serien während eines FaceTime-Videochats live mit anderen teilen. Die Freigabe des Bildschirms für einen oder mehrere Gesprächspartner ist ebenfalls möglich. Bislang funktioniert das allerdings fast ausschließlich mit einigen von Apple selbst zur Verfügung gestellten Diensten, beispielsweise Apple Music, Apple TV+ und Fitness+. Eine detaillierte Anleitung stellt das kalifornische Unternehmen in einem Support-Dokument zur Verfügung. Einige Entwickler haben ihre Apps bereits um SharePlay erweitert, allerdings naturgemäß lediglich für iOS/iPadOS beziehungsweise tvOS.Apple hatte SharePlay bereits Anfang Juni im Rahmen der diesjährigen World Wide Developers Conference vorgestellt. Enthalten sein sollte das neue Feature eigentlich bereits in iOS/iPadOS 15, tvOS 15 und macOS 12.0. Die Einführung verzögerte sich aber, das Teilen von Inhalten mit FaceTime ist daher erst seit der Veröffentlichung von iOS/iPadOS 15.1 sowie tvOS 15.1 möglich - und in absehbarer Zeit eben auch auf dem Mac.