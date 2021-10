Apple veröffentlicht iOS 15.1, iPadOS 15.1, macOS 11.6.1 und weitere

iOS 15: Die wichtigsten Verbesserungen





Offizielle Release Notes von iOS 15.1



SharePlay ist eine neue Methode, um in FaceTime mit Inhalten der Apple TV App, von Apple Music und anderen unterstützten App Store-Apps dieselben Erfahrungen synchron mit anderen Personen zu teilen.

Mit geteilten Steuerelementen können alle Beteiligten die Wiedergabe anhalten, starten, zurückspulen oder schnell vorspulen.

Die intelligente Lautstärkeregelung senkt den Audiopegel von Filmen, TV-Sendungen oder Songs automatisch, wenn befreundete Personen sprechen.

Dank Apple TV-Unterstützung kannst du das geteilte Video auf deinem großen Bildschirm ansehen und dich gleichzeitig im FaceTime-Anruf auf dem iPhone unterhalten.

Die Bildschirmfreigabe ermöglicht es allen Personen, die am FaceTime-Anruf teilnehmen, sich Fotos anzusehen, im Web zu surfen oder sich gegenseitig zu helfen.

Kamera

ProRes-Videoaufnahme mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Einstellung zum Deaktivieren des automatischen Wechsels zum Makromodus beim Aufnehmen von Fotos oder Videos auf dem iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max



Apple Wallet

Dank der Unterstützung für COVID-19-Impfkarten kannst du verifizierbare Impfdaten von Apple Wallet hinzufügen und vorlegen.



Übersetzen

Mandarin-Chinesisch (Taiwan) wird jetzt in der App „Übersetzen“ und für systemweite Übersetzungen unterstützt.



Home

Es gibt neue Auslöser für Automationen, die auf der aktuellen Messung eines HomeKit-fähigen Sensors für Luftfeuchtigkeit, Luftqualität oder Lichtpegel basieren.



Kurzbefehle

Mit neuen vordefinierten Aktionen kannst du Text über Bilder oder GIFs legen.



Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

Die App „Fotos“ meldet beim Importieren von Fotos und Videos möglicherweise, dass der Speicher voll ist, obwohl das nicht stimmt.

Die App „Wetter“ zeigt die aktuelle Temperatur für „Mein Standort“ oder die Farben von animierten Hintergründen unter Umständen nicht bzw. nicht korrekt an.

Die Audiowiedergabe von einer App wird möglicherweise angehalten, wenn der Bildschirm gesperrt wird.

Wallet kann unerwartet beendet werden, wenn VoiceOver mit mehreren Karten verwendet.

Verfügbare WLANs werden unter Umständen nicht erkannt.

Fünf Wochen nach dem letzten "Major Release" gibt es nun die nächste größere Aktualisierung für iOS 15, iPadOS 15, HomePod-Software sowie watchOS 8 und tvOS 15. Die Betaphase von iOS 15.1 sowie den weiteren Systemen (watchOS 8.1, tvOS 15.1) lief damit relativ kurz – den ersten Testbuild hatte Apple am Tag nach der Freigabe von iOS 15 verteilt. Da aber von Anfang an im Wochentakt neue Releases im Entwicklerbereich auftauchten, war ohnehin von recht zügiger Veröffentlichung der finalen Version auszugehen. Auch in den vergangenen Jahren ließ Apple normalerweise nicht viel Zeit bis zum Update verstreichen – um dann beispielsweise Funktionen nachzuliefern, die es nicht bis zum eigentlich anvisierten Termin geschafft hatten.Während der Betaphase wurde bereits bekannt, was die wichtigsten Änderungen von iOS 15.1 sowie den weiteren Updates ist. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen gibt es auch neue Funktionen. Als wichtiger Punkt seien hier vor allem SharePlay zu erwähnen – ein Feature, das zwar schon ein Thema auf der WWDC im Sommer war, Apple sich aber zur Verschiebung entschloss. Ebenfalls neu ist Unterstützung des professionellen ProRes-Videoformats für das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Auf Geräten mit 128 GB Speicher beschränkt Apple die Auflösung allerdings auf 1080p, nur mit 256 GB und mehr sind auch 4k möglich. ProRes 422 HQ bei 4K 30p benötigt übrigens rund 7 GB pro Minute. Unterstützung von ProRes & optionaler Makro-Wechsel SharePlay zur gemeinsamen Mediennutzung via FaceTime "Spatialize Stereo", Headtracking der AirPods Pro und MaxDer einfachste Weg ist wie immer, direkt die integrierte Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen zu verwenden. Zwar lassen sich iPhones und iPads auch vom Mac aus aktualisieren, allerdings bietet dies keine wirklichen Vorteile. Wie vor jedem großen Systemupdate ist anzuraten, vorher ein Backup anzustoßen.Während macOS Monterey trotz Apples Ankündigung "Jetzt verfügbar!" nicht nicht zu sehen ist, gibt es aber ein Software-Update für macOS Big Sur. Leider beinhalten die Release Notes zu 11.6.1 keine konkreten Informationen, höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein reines Sicherheitsupdate.