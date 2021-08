macOS Monterey: Sechste Beta nun verfügbar

macOS Monterey im Kurzüberblick

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 6, Buildnummer: 21A5506j (veröffentlicht 30.08.2021)

iOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19A5337a (veröffentlicht: 25.08.2021)

iPadOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19A5337a (veröffentlicht: 25.08.2021)

tvOS 15, Beta 7, Buildnummer: 19J5340a (veröffentlicht: 25.08.2021)

watchOS 8, Beta 7, Buildnummer: 19R5340a (veröffentlicht: 25.08.2021)

iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 kamen bereits letzte Woche in der siebten Beta an, wohingegen macOS 12 Monterey noch immer bei der fünften Vorabversion verblieb. Der Wechsel in den schnellen Release-Takt, welcher stets das bevorstehende Ende einer Betaphase andeutet, ist somit für das Mac-Betriebssystem noch nicht gekommen. Erst heute tauchte nämlich Beta 6 im Entwicklerbereich auf, drei Wochen nach dem letzten Build. Indirekt bestätigt Apple damit, was ohnehin als weitgehend sicher gilt: Im September kommt macOS Monterey mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr auf den Markt. Stattdessen ist eher von einer Freigabe im Oktober oder im November auszugehen – vermutlich zusammen mit den ersten M1X-Macs. Gerüchten zufolge plant Apple mindestens zwei Herbst-Events – nach der iPhone-zentrischen September-Zusammenkunft stehe wenige Wochen später die Mac-Veranstaltung an.Monterey schließt an Big Sur an – sowohl geografisch als auch in der Versionsreihenfolge. Zu den größten Neuerungen von Version 12 zählen unter anderem Shortcuts/Kurzbefehle auf dem Mac, ein großes Safari-Update und Universal Control – letztgenantes Feature zum Plattform-übergreifenden Arbeit fehlte in allen bisherigen Betas allerdings. Dies legt die Vermutung nahe, die Funktion erst mit einer späteren Version zu sehen. macOS Monterey bringt außerdem einen Stromsparmodus mit, der allerdings anders als das iPhone-Pendant funktioniert (siehe ). Das System kann fortan Texte in Bildern entdecken (nur auf M1-Macs) – und als kleines optisches Gimmick gibt es Animojis im Anmelde-Screen.Angesichts des erwähnten, schnelleren Release-Takts von iOS und iPadOS gab Apple seit der ersten Entwicklerversion im Juni nun eine Beta mehr von iOS als von macOS heraus. Folgendermaßen gestaltet sich somit die aktuelle Situation im Entwicklerbereich: