Der Stromsparmodus von macOS Monterey im Detail

Stromsparmodus beim Mac mit anderen Eigenschaften als beim iPhone

Stromsparmodus auch im Netzbetrieb

Voraussetzungen für den Energiesparmodus

Was bei den iDevices bereits seit iOS 9 Verwendung findet, hält bald auch auf dem Mac Einzug: Der Stromsparmodus von macOS 12 verlängert den Zeitraum, ehe ein MacBook wieder mit Energie versorgt werden muss. Im Vergleich zum iPhone unterscheidet sich das Feature auf dem Mac aber deutlich: Die Funktion nimmt andere Veränderungen am System vor. Ferner ist der Modus nicht mit allen MacBooks kompatibel: Apple stiftet in dieser Sache etwas Verwirrung.Wer den Stromsparmodus auf dem iPhone aktiviert, nimmt einige Einschränkungen zugunsten einer längeren Akkulaufzeit in Kauf: So verschwinden einige animierte Effekte des Betriebssystems, außerdem reagiert Siri nicht länger auf Zuruf. Auch E-Mails werden nicht mehr automatisch abgerufen. All diese Features bleiben beim entsprechenden Modus für den Mac erhalten: Auf den ersten Blick ändert sich also für Nutzer von macOS 12 nicht allzu viel. Tatsächlich drosselt der Energiesparmodus aber die Leistung des Macs und verringert die Bildschirmhelligkeit – und das ziemlich konsequent: Auch wenn das MacBook am Ladekabel hängt, bleibt der Modus auf Wunsch aktiv.Neigen sich die Energiereserven des MacBooks dem Ende zu, so muss der Nutzer die Systemeinstellungen bemühen, wenn er den Stromsparmodus aktivieren möchte: Eine Warnmeldung, welche das Einschalten der Funktion vorsieht, ist im Gegensatz zum iPhone bislang nicht vorgesehen. In den Mac-Einstellungen findet sich die entsprechende Option unter dem Menüpunkt „Batterie“: Dort taucht der Modus sowohl unter dem gleichnamigen Unterpunkt als auch unter „Netzteil“ auf – und kann so wahlweise für den Betrieb mit oder ohne Netzteil konfiguriert werden.Eine schnellere Möglichkeit zur Nutzung des Modus besteht aktuell noch nicht. Ebenfalls unbefriedigend: Auf dem iPhone weist ein in Gelb gehaltenes Akku-Piktogramm auf die aktivierte Funktion hin. Beim Mac bleibt es hingegen unverändert. Möglicherweise bessert Apple in den kommenden Beta-Builds noch nach.Welche Macs unterstützen überhaupt das neue Feature? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten: Apple nennt auf der Produktseite von macOS Monterey lediglich das MacBook sowie das MacBook Pro (beide von Anfang 2016 und neuer). Für die zweite Beta trifft diese Aussage jedoch nicht zu: Aktuell ist auch das MacBook Air M1 mit dem Stromsparmodus kompatibel. Ob Cupertino die Funktion offiziell auf das Ultrabook ausweitet oder es sich lediglich um einen Fehler handelt, ist nicht bekannt.