macOS Monterey: Nutzer berichten von Problemen mit USB-Hubs

Nach über vier Monaten in der Betaphase steht macOS Monterey seit einigen Tagen zum Download bereit – bislang berichten nur wenige Nutzer, die das Update aufspielten, von schwerwiegenden Problemen. Tatsächlich zeigen sich viele Anwender überrascht, dass macOS 12 an einigen Stellen eine bessere Performance abgibt als der Vorgänger und beispielsweise der Bootvorgang kürzer ausfällt. Nun taucht aber ein Phänomen in diversen Foren auf, das den alltäglichen Workflow vieler Nutzer negativ beeinträchtigt: Monterey scheint vielfach Schwierigkeiten mit USB-Hubs zu haben.Das MacBook steht schon seit geraumer Zeit nicht im Ruf, mit einer Vielzahl an Anschlüssen aufzutrumpfen. Diese Einschätzung ist durchaus zutreffend, sieht man einmal vom neuen MacBook Pro auf, dass mit vielen althergebrachten Ports glänzt. Nutzer anderer Apple-Notebooks bedienen sich oft bestimmter Adapter, um USB-A-, USB-C, HDMI- sowie SD-Card-Anschlüsse hinzuzugewinnen. Nun tauchen vermehrt Berichte von Nutzern auf, deren USB-Hubs nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Das Problem sei aber keiner fehlerhaften Hardware geschuldet: Vielmehr trete das Phänomen erst nach dem Update auf macOS 12 auf.Einschlägige Threads zu diesem Thema finden sich in Apples Entwicklerforum sowie im allgemeinen Supportforum . Auch auf Reddit häufen sich entsprechende Meldungen. Manchmal würden ausschließlich die USB-3.0-Anschlüsse auf den Hubs ihren Dienst verweigern, in anderen Fällen seien sämtliche Ports betroffen – also auch der HDMI-Anschluss oder SD-Card-Slot. Bei einigen Anwendern versage Power Delivery (PD) und die Verbindung zu einem externen Monitor, während andere Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur weiterhin ihre Arbeit verrichten würden.Apples Support teilte manchen Betroffenen mit, einen vom Unternehmen zertifizierten Hub zu verwenden – das löste die Probleme aber zumeist nicht. Viele der Meldungen sind auf Macs mit M1-Chip zurückzuführen, allerdings berichten einige Nutzer auch, dieses Phänomen bei ihren Intel-Rechnern zu beobachten. Die Fehler treten in der aktuellen Version von macOS 12.0.1 auf – ob die erste Beta von macOS 12.1 für Abhilfe sorgt, ist bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt.