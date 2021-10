macOS 12.1 – Apple bereitet erstes Monterey-Update vor, Betaphase beginnt (Aktualisierung: Neuerungen)

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, Beta 1, Buildnummer: 21C5021h (veröffentlicht: 28.10.2021)

iOS 15.2, Beta 1, Buildnummer: 19C5026i (veröffentlicht: 27.10.2021)

iPadOS 15.2, Beta 1, Buildnummer: 19C5026i (veröffentlicht: 27.10.2021)

watchOS 8.3, Beta 1, Buildnummer: 19S5026e (veröffentlicht: 27.10.2021)

tvOS 15.2, Beta 1, Buildnummer: 19K5025g (veröffentlicht: 27.10.2021)

Aktualisierung: Die Neuerungen

Seit Montag steht macOS Monterey zur Verfügung, womit Apple die viereinhalbmonatige Betaphase abschloss. Den bisherigen Rückmeldungen zufolge handelt es sich um ein unproblematisches Update, das nicht von schwereren Problemen begleitet ist. Sowohl der Download als auch die Installation klappte bei fast allen Nutzern reibungslos, lediglich in manchen Fällen tauchten Schwierigkeiten auf. Auch in den offiziellen Apple-Diskussionsforen geht es recht ruhig zu. Die häufigsten Berichte betreffen derzeit fehlende AirPlay-Funktionen sowie WiFi-Aussetzer bzw. fehlgeschlagene Verbindungsversuche – und natürlich den Dauerbrenner "Hohe CPU-Auslastung, gesunkene Akkuzeit". Letzteres ist allerdings meist ein Missverständnis, da nach dem Update Spotlight sehr aktiv ist und den Eindruck erwecken kann, der Mac laufe nun langsamer.Wie erwartet ließ Apple nicht viel Zeit verstreichen und rief nun die nächste Betaphase ins Leben. Einen Tag nach der ersten Entwicklerversion von iOS 15.2, watchOS 8.3 und tvOS 15.2 gibt es ab sofort auch einen Blick auf macOS 12.1. Zu den Verbesserungen des Monterey-Updates dürften neben zahlreichen Fehlerbehebungen auch funktionelle Neuerungen zählen. Beispielsweise sind Universal Control und iCloud Private Relay weiterhin nicht als finale Version, sondern nur als Beta verfügbar. Die Freigabe von macOS 12.1 wird für Ende Dezember erwartet. Sobald der Inhalt des Updates bekannt ist, aktualisieren wir wie üblich den Artikel.Nur zwei Tage lang war die Downloadsektion im Entwicklerbereich leer, inzwischen gibt es aber wieder von allen Systemen auch Betaversionen. Folgendermaßen sieht es derzeit aus, angegeben ist wie immer auch das Veröffentlichungsdatum sowie die Buildnummer:Apple hat nun die Liste veröffentlicht, was macOS 12.1 an Neuerungen mitbringt: Das Update bietet native Unterstützung für eine weitere AMD-Grafikkarte mit (Radeon 6600XT) – natürlich nur für Intel-Macs, da keiner der Macs mit M1-Chip externe Grafikkarten unterstützt. Außerdem hat Apple einen Fehler bei der Beendigung von Abos im App Store behoben und Verbesserungen im SwiftUI-Framework durchgeführt.