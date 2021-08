Apple plant neue Klassik-App: Übernahme des Musik-Streamingdienstes Primephonic abgeschlossen

Apple Music erhält Primephonic-Features

Neue Klassik-App von Apple

Apple und Primephonic äußern sich zum Deal

Fans klassischer Musik können sich freuen: Apple hat die Übernahme des Streamingdienstes Primephonic bekanntgegeben, der sich auf das Klassik-Genre spezialisiert. Der Service bietet speziell an die Bedürfnisse von Klassik-Hörern angepasste Features. Dazu zählen eine umfangreiche Such- und Browse-Funktion, um beliebige Inhalte schnell zu finden. Hinzu kommen Empfehlungen von Primephonic-Mitarbeitern, die zusätzlich zu Algorithmen-basierten Vorschlägen zum Entdecken neuer Musik einladen. Ebenso sind umfangreiche Details zu den jeweiligen Aufnahmen verfügbar.Apple wird diverse Funktionen von Primephonic in den nächsten Wochen und Monaten für Apple-Music-Abonnenten verfügbar machen, um das Klassik-Hörerlebnis im hauseigenen Streaming-Service aufzuwerten. Dazu zählen Primephonic-Playlisten sowie "exklusive Audioinhalte" (was damit konkret gemeint ist, wird in der Pressemitteilung nicht erläutert). Die beiden genannten Features können Abonnenten voraussichtlich schon in naher Zukunft nutzen. In den kommenden Monaten plant Apple außerdem ausgeweitete Suchfunktionen nach Komponisten, detaillierte Klassik-Metadaten und weitere Primephonic-spezifische Features.Zusätzlich zu den Primephonic-Features in Apple Music erscheint im nächsten Jahr eine neue Apple-App für klassische Musik, die weitere Funktionen von Primephonic enthält – inklusive der Benutzeroberfläche des Services.Aktuelle Primephonic-Kunden erhalten ein sechsmonatiges Gratis-Abo für Apple Music. Der Primephonic-Dienst wird am 7. September eingestellt. Wer ein über den Zeitraum hinausgehendes Abonnement hat, kann über die Website des Anbieters eine Rückerstattung des Kaufpreises beantragen.Oliver Schusser (Vice President of Apple Music and Beats bei Apple) kommentiert die Übernahme folgendermaßen: "Wir lieben klassische Musik und haben tiefen Respekt vor all ihren Formen und Primephonic hat sich zu einem Favoriten unter Klassik-Enthusiasten entwickelt – gemeinsam bringen wir großartige neue Eigenschaften der klassischen Musik auf Apple Music." Apple strebe an, das beste Nutzungserlebnis klassischer Musik überhaupt bereitzustellen.Auch Primephonic-CEO Thomas Steffens zeigt sich begeistert über den Apple-Deal: "Das Beste von Primephonic den Abonnenten von Apple Music zur Verfügung zu stellen, ist eine großartige Entwicklung für die Musikindustrie im Klassikbereich. Wir können klassische Musik in den Mainstream bringen und eine neue Generation von Musikern mit der nächsten Generation von Zuhörern verbinden."