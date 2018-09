macOS Mojave: Wie Nutzer einen bootfähigen USB-Stick erstellen können

Via Terminal zum USB-Stick für Mojave

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --nointeraction

Der von Apple vorgesehe Installationsweg für macOS Mojave (10.14) führt über den Mac App Store. Nutzer klicken dort die „Laden“-Option an und werden durch die Installation geleitet. Manche Anwender bevorzugen aus verschiedenen Gründen aber, den Mojave-Installer auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte einzurichten. So lässt sich das aktuelle Mac-Betriebssystem etwa auf verschiedenen Rechnern installieren, ohne jedesmal den fast sechs Gigabyte großen Installer herunterladen zu müssen.Nutzer laden zunächst den Mojave-Installer aus dem Mac App Store, führen das darauf folgende Installationsprogramm aber nicht aus, sondern beenden es mit dem Tastaturbefehl „cmd-q“. Das Installation-Tool von Mojave („macOS Mojave installieren“) muss für die folgenden Schritte im Programme-Ordner bleiben.Für ein bootfähiges Laufwerk ist ein USB-Stick mit mindestens acht Gigabyte an Speicher nötig. Dieser muss mit dem Dateiformat „Mac OS Extended (Journaled)“ und der „GUID-Partitionstabelle“ formatiert sein. Die entsprechenden Optionen finden sich im Festplattendienstprogramm von macOS. Der Stick beziehungsweise die Partition für Mojave sollte „Untitled“ genannt werden, da der Name in der folgenden Beschreibung verwendet wird. Alternative Bezeichnungen erfordern eine Anpassung des im nächsten Abschnitt erläuterten Terminal-Befehls. Achtung: Alle gespeicherten Daten auf dem jeweiligen Medium werden im Laufe der Erstellung des Boot-Sticks gelöscht.Nutzer öffnen das Terminal in macOS (Programme > Dienstprogramme > Terminal). Dort wird der Befehleingegeben. Nach der Eingabe des Admin-Passworts erstellt macOS das Boot-Medium für Mojave. Je nach Rechenleistung des genutzten Macs und der Geschwindigkeit des angeschlossenen USB-Sticks beziehungsweise Laufwerks dauert der Prozess zwischen 5 und 30 Minuten. Sobald der Vorgang beendet ist, können Nutzer Macs mit dem neuerstellten Boot-Medium starten und Mojave installieren. Dazu schließen sie den USB-Stick am Apple-Rechner an und drücken die „alt“-Taste, sobald der Mac hochfährt. Im folgenden Menü lässt sich das Speichermedium auswählen.Übrigens: Tools wie DiskMaker X bieten einen noch einfacheren Weg, Installationsmedien zu erstellen. Einige der oben genannten Schritte führt das Drittanbieter-Werkzeug automatisch aus.