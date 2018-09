Mojave-Tipp: Dunkles Dock und helle Fenster

defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool Yes

defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool No

In Mac OS X 10.10 Yosemite führte Apple neben einem an iOS 7 angelehnten Look samt transparenten, weichgezeichneten Flächen auch eine Option ein, mit der die Menüleiste wie auch das Dock mit dunklem Hintergrund dargestellt wurden. Das am Montag erschienene macOS Mojave bringt einen systemweiten Dark Mode mit – alle Fenster von Programmen (sofern diese angepasst wurden) wie auch die Menüleiste und das Dock werden nun mit einem schwarzen Hintergrund dargestellt.Die Option, nur die Menüleiste und das Dock abzudunkeln entfernte Apple aber – über die Systemeinstellungen steht die Option nicht mehr zur Verfügung. Wer weiterhin helle Fenster und eine dunkle Menüleiste und Dock wünscht, kann sich mit dem Terminal behelfen. Zum Aktivieren muss folgendes Kommando in das Terminal eingegeben werden – anschließend ist ein Neustart oder ein Ab- und Anmelden erforderlich, damit die Einstellung in Kraft tritt:Die Einstellung kann durch folgenden Terminal-Befehl wieder rückgängig gemacht werden – auch hier ist nach Eingabe ein Neustart oder ein Ab- und Anmelden erforderlich:Probleme scheint es mit dieser versteckten Einstellung bisher nicht zu geben – nur das Spotlight-Fenster bleibt hell. In den Vorgängerversionen wurde auch das Spotlight-Such-Fenster in dunkel dargestellt.