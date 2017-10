macOS High Sierra: PDFKit sorgt weiterhin für Probleme

Besser als in Sierra, aber noch nicht gut genug

Workaround statt Bugfix

Als Apple macOS Sierra (10.12.) vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichte, sorgte die neue Betriebssystemversion nicht nur durch neue Funktionen wie Siri auf dem Mac für Schlagzeilen. Entwickler von PDF-Apps stießen auf eine Reihe von Problemen, die macOS Sierra wegen Änderungen am Framework PDFKit bereitete. Zu den Bugs zählten unter anderem der mögliche Verlust des OCR-Layers eines erkannten Textes, während der Nutzer eine PDF-Datei bearbeitete, sowie Schwierigkeiten im Zusammenspiel mit osteuropäischen Buchstaben. Selbst Apples hauseigene Vorschau-App war von Fehlern betroffen.Apple nahm sich in Sierra-Updates zwar einigen der Darstellungsfehler an, doch im Vergleich zu PDFKit im Vorgänger OS X El Capitan (10.11) blieb das neue Framework durchwachsen. In macOS High Sierra hat Apple abermals diverse Bugs behoben, allerdings gibt es laut Drittanbieter-Entwicklern immer noch einiges zu tun.Jon Ashwell von Sonny Software berichtet von zwei schwerwiegenden Problemen, die in High Sierra bereinigt sind. Beide konnten beim Öffnen beziehungsweise Rendern von PDFs zu Abstürzen führen. Christian Grunenberg (DEVONtechnologies) spricht von mehreren ausgemerzten Rendering-Komplikationen: „Alles in allem ist es ein Schritt nach vorn für Sierra-Nutzer.“Die zwei Programmierer äußern aber auch Kritik an nach wie vor bestehenden Fehlern. Eine bestimmte Kommentarart verberge etwa den darunterlegenden Text.Entwickler bemängeln vor allem Apples Vorgehen, viele der PDFKit-Missstände nicht zu beheben, sondern stattdessen mit Umgehungslösungen in der Vorschau-App zu arbeiten. Anwender profitieren so zwar vom reibungsloseren Nutzungserlebnis in Apples eigenen Anwendungen, aber anderen App-Entwicklern bleibt wegen der weiterhin bestehenden Schwierigkeiten nichts anderes übrig, als aufwendige Workarounds zu erstellen und bestimmte Funktionen zu deaktivieren.Das Fazit der Entwicklerbefragung ist dementsprechend zwiespältig: Für Sierra-Nutzer, die Probleme mit der PDF-Darstellung und -Bearbeitung in bestimmten Programmen haben, kann sich ein Upgrade auf High Sierra durchaus lohnen. So unproblematisch wie in El Capitan funktioniert PDFKit allerdings auch mit der neuesten Version des Mac-Betriebssystems nicht.