macOS 12.5 und iOS 15.6: Apple gibt die zweite Beta frei

Unterstützung neuer Hardware?

Die aktuell verfügbaren Betaversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 2 21G5027d 31.05.2022 iOS 15.6 Beta 2 19G5027e 31.05.2022 iPadOS 15.6 Beta 2 19G5027e 31.05.2022 watchOS 8.7 Beta 2 19U5027c 31.05.2022 tvOS 15.6 Beta 2 19M5027c 31.05.2022 audioOS 15.6 Beta 2 unbekannt 31.05.2022

Vor zwei Wochen hatte Apple eine neue Betaphase ins Leben gerufen und macOS 12.5 sowie iOS 15.6 als erste Vorab-Builds verteilt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Systemversionen um die letzten größeren Aktualisierungen für macOS Monterey und iOS 15, denn die kommenden "Major Releases" macOS 13 und iOS 16 werfen ihre Schatten bereits voraus. Auf der WWDC am kommenden Montag erfolgt die erste Präsentation der geplanten Herbst-Updates, noch am selben Tag dürfte es für Entwickler Zugriff auf die Beta geben. Im Falle von macOS 12.5 sowie iOS 15.6 scheint hingegen Pflege im Vordergrund zu stehen, denn sichtbare funktionelle Neuerungen waren zumindest in Beta 1 nicht zu entdecken. Sollte sich das mit den neuen Builds ändern, aktualisieren wir diese Meldung.Sofern Apple auf der WWDC tatsächlich neue Hardware zeigt, im Gespräch war unter anderem das M2-basierte MacBook Air, dürfte dieses mit macOS 12.5 ausgeliefert werden. Schon vor Monaten hatte Apple nämlich mit halb-öffentlichen Tests begonnen (siehe Artikel ), was ein deutlicher Hinweis auf Unterstützung kommender Hardware ist.Von Apple gibt es bislang keine Release Notes zu den Änderungen in macOS 12.5 sowie iOS 15.6. Bis zum Release Candidate ist man daher normalerweise auf die Beobachtungen der Entwicklergemeinde angewiesen. Diese meldet jedoch bislang übereinstimmend, keine nennenswerten Änderungen finden zu können. Eine neue Generation des Mac mini hatte Apple schon in der Betaphase zuvor durch Nennung in einer Datei ausgeplaudert (siehe ), in der jüngsten Vorabversion gesellte sich aber kein weiterer verräterischer String mit hinzu.Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist außerdem die aktuelle Buildnummer. Neuerdings befindet sich auch das Betriebssystem des HomePods als eigene Version in der Aufstellung.