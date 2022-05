Exklusiv: Apple testet im Vorfeld der WWDC intensiv macOS 12.5 – Hinweis auf neue Hardware?

Systemversion seit Herbst 2021 im Test

Jetzt Erprobung stark ausgeweitet – vor der WWDC

Ob es sich um Hardware-Hinweise handelt, ist offen

Seit etwas mehr als vier Wochen läuft die Betaphase von macOS 12.4 sowie iOS 15.5. Längst ist Apple im schnellen Release-Zyklus angekommen, die Änderungen an den letzten Builds hielten sich ziemlich in Grenzen. Aus diesem Grund ist es recht wahrscheinlich, dass Apple innerhalb der kommenden zwei bis drei Wochen auf den Knopf drückt und die Aktualisierungen für alle Nutzer freigibt. Als spätester Termin gilt die Woche der WWDC, allerdings erscheint es fraglich, bis dahin noch drei weitere Vorabversionen zu sehen. Mit macOS 12.4 ist macOS Monterey allerdings noch nicht am Ende angelangt, denn ein weiteres Update bereitet Apple auf jeden Fall noch vor – und testet dieses bereits intensiv.Schon im vergangenen Herbst hatte Apple mit der Erprobung einer Systemversion begonnen, die erst für Mitte 2022 zu erwarten war (siehe ). Ein derart früher Zeitpunkt ist höchst ungewöhnlich und obwohl sich die Versionsnummer noch einmal veränderte, handelte es sich um jene Version, die wohl im Juni erstmals für Entwickler bereitsteht. Schon im September hatten wir daher gefolgert, Apple bereite möglicherweise größere Hardware-Neuerungen für die WWDC vor.Dass die Tests nun stark intensiviert wurden, weist erst recht auf einen Start innerhalb der kommenden Wochen hin. Zwei Erklärungen sind dabei denkbar. Entweder geht es um Unterstützung kommender Macs mit M2-Chip samt spezifischer Hardware-Funktionen oder um ganz neue Hardware – dies wäre die Apple-Brille. Manchen Berichten zufolge ist es nämlich denkbar, die Brille auch als Display-Ersatz und somit als Produktivsystem fungieren zu lassen. Bislang gibt es unter iOS zahlreiche Hinweise auf das Brillensystem, nicht aber unter macOS.Zu betonen ist allerdings, dass lediglich zwei Sachen feststehen: Ungewöhnlich früh begann Apple mit den Tests – und angesichts der bevorstehenden WWDC ist die starke Ausweitung zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls verdächtig. Ob es sich um Vorbereitungen auf neue Hardware handelt, bleibt jedoch spekulativ. An die genannten Daten gelangen wir, da sich unsere Angebote in Apples "Heavy Rotation" der frühzeitigen Systemerprobung befinden – nach komplett internen Testreihen gibt sich Apple anschließend keine Mühe mehr, die Zugriffe zu verschleiern.