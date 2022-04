Apple plaudert neuen Mac mini aus – in der Firmware des Studio Displays

Mac mini 2022 im Sommer?

Diskussion: M1 oder M2?

Gerade erst hatte Mark Gurman darüber gesprochen, Apple stelle zur WWDC oder kurz darauf zwei neue Macs vor, da gibt es weitere handfeste Hinweise. Es kam in der Vergangenheit nicht selten vor, dass man in den Systemtiefen Hardware-IDs fand, die auf bislang nicht erschienene Hardware verwies. Genau das hat sich nun wiederholt. Durchforstet man die Firmware des Studio Displays, so ist dort von einem Macmini10,1 die Rede. Ganz eindeutig handelt es sich dabei um die nächste Generation des kompakten Tischrechners, denn die aktuelle Version mit M1-Chip trägt das Kürzel Macmini9,1 – und die letzte Intel-basierte Ausführung war als Macmini8,1 gekennzeichnet.Derlei Funde geben zudem begrenzt Hinweise darauf, für wann mit der offiziellen Vorstellung zu rechnen ist. Wenn Apple neue Hardware in den Beschreibungsdateien aufnimmt, ist es bis zum Verkaufsstart normalerweise nicht mehr lange hin. Die von Gurman getätigte Einschätzung "Jahresmitte 2022" dürfte sich also nicht nur auf die überarbeitete Generation des MacBook Air, sondern auch auf den kommenden Mac mini beziehen. Allerdings gibt es noch immer widersprüchliche Aussagen, auf welches Innenleben der zweite Mac mini mit Apple-Prozessoren wohl setzt.So war mehrfach die Rede davon, Apple wolle eine Performance-Variante anbieten, die anstatt des regulären M1-Chips optional die Pro-Version mit mehr Kernen verbaut hat. Andere Quellen berichteten hingegen, der Mac mini sei einer der ersten Macs mit M2-Chip. Genau dieselbe Diskussion gibt es auch bezüglich des MacBook Air. Besonders oft angezweifelt wird an der Theorie, ob Apple wirklich bereits einen M2 verbaut, wenn noch nicht einmal die gesamte Modellpalette auf M1-Prozessoren umgestellt ist. Ende 2022 oder Anfang 2023 steht nämlich der Nachfolger des Mac Pro an – und jüngsten Berichten zufolge erhält das Gerät einen Chip, der aus zwei kombinierten M1 Ultra besteht. Es gilt als sicher, dass ein M1 Pro deutlich mehr Performance als ein M2 bietet – daher erscheint es zumindest beim Mac mini eher unwahrscheinlich, ein Nebeneinander der Chip-Varianten M1 Pro und M2 zu sehen. Für viele Kunden wäre es vermutlich nicht einfach, sich dann für das passende Modell zu entscheiden.