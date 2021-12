macOS 12.1 wird mehrere kritische Fehler beheben

"Klick durch Tippen" repariert

Den Release Candidate von macOS 12.1 Monterey sowie iOS 15.2 und den weiteren Updates gab Apple gestern frei – und dokumentierte im Entwicklerbereich auch konkrete Verbesserungen. Nachdem man sich bislang nur auf Beobachtungen von Testern verlassen konnte, gibt es nun offizielle Aussagen zum Umfang der Aktualisierungen. Damit ist klar, dass sich Apple einiger ärgerlicher Fehler annahm, die bei zahlreichen Nutzern aufgetreten waren. Wer sich nach der Veröffentlichung von Version 12.0 noch zögerlich zeigte und lieber die erste größere Aktualisierung abwarten wollte, erhält mit 12.1 das merklich ausgereiftere System. Weiterhin verzichten muss man hingegen auf Universal Control zur gemeinsamen Nutzung von Mac und iPad.Apple beseitigte unter anderem einen Fehler, der dazu führte, dass nicht mehr alle Eingaben per Trackpad erkannt wurden. Normale Steuer- und Bewegungsgesten funktionierten reibungslos, "Klick durch Tippen" hingegen nicht. Betroffen waren sämtliche Macs mit Trackpad – auch wenn es sich um ein externes handelte. macOS 12.1 beseitigt das Problem allerdings.Besitzer eines neuen MacBook Pro 2021 mussten zudem bisweilen beobachten, dass hochauflösende YouTube-Inhalte zu kompletten Systemabstürzen samt Kernel Panic führten. Nach der Installation von macOS 12.1, die Veröffentlichung dürfte in der kommenden Woche erfolgen, soll alles wieder reibungslos funktionieren.Eigentlich sollte das MacBook Pro auch dann den Akku laden, wenn der Deckel zugeklappt ist. Zahlreichen Stimmen zufolge klappte dies beim MacBook Pro 2021 allerdings nicht zuverlässig und der Vorgang brach ab. Wer davon betroffen ist, hat einen weiteren wichtigen Grund, das Update auf macOS 12.1 auszuführen.Kleinere Fehlerbehebungen betreffen falsche Bildanzeige im Bildschirmschoner sowie ungewollt von der Notch des MacBook Pro 2021 verdeckte Menüleistenelemente. Außerdem dokumentiert Apple, dass per Thunderbolt/USB-C angeschlossene Displays nun zuverlässiger "bestimmte MacBook Pro und MacBook Air" aufladen. Für Entwickler relevant sind zusätzliche Bugfixes und Verbesserungen in SwiftUI.