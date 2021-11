MacBook Pro 2021: Abstürze beim Betrachten von 4K-HDR-Videos

HDR-Videos führen zu Kernel Panic

Nicht alle Nutzer betroffen

Softwareseitige Ursache wahrscheinlich

Seit knapp zwei Wochen werden die neuen MacBook-Pro-Modelle mit M1 Pro und M1 Max ausgeliefert – und bislang sind nur sehr wenige Problemberichte zu finden. Die neuen Laptops scheinen wohl bislang stabil zu funktionieren – außer man betrachtet HDR-Videos auf YouTube. Diverse Nutzer meldeten über das Wochenende, dass dies wohl zu Kernel-Panics führen kann.Betroffene Nutzer betrachteten ein HDR-Video in 4K-Auflösung auf YouTube in Safari oder Chrome – und das Verlassen des Vollbildmodus oder das Scrollen durch Kommentare führt zu einer sofortigen Kernel-Panic oder einem direkten Neustart. Andere Browser wie Firefox oder Opera sind nicht betroffen, da diese nicht die Wiedergabe von HDR-Inhalten auf YouTube beherrschen.Es sind nicht alle Nutzer betroffen – auch wir in der MTN-Redaktion konnten das Problem nicht nachstellen. Vorrangig scheinen 2021er MacBooks mit 16 GB RAM betroffen zu sein, doch es existieren auch Berichte von Nutzern mit 32 oder 64 GB RAM. Bei den allermeisten Nutzern ist dieses Verhalten auch nicht verlässlich reproduzierbar – manchmal führt das Beenden des Vollbildmodus zum Absturz, manchmal nicht.Es ist stark davon auszugehen, dass kein Hardware-Defekt vorliegt, sondern dass es sich bei dieser Problematik um einen softwareseitigen Fehler handelt. Die meisten Nutzer, welche auf die Vorabversion von macOS 12.1 aktualisierten, konnten das Problem auf diese Weise beheben.Wer keine Vorabversionen von macOS über das Apple Entwicklerprogramm oder das Public Beta Programm installieren möchte, muss sich aber wahrscheinlich noch einige Wochen bis zum Erscheinen der finalen Version von macOS 12.1 gedulden – denn die Testphase begann erst vor gut zwei Wochen. Es ist aber auch möglich, dass Apple schon vor Erscheinen von macOS 12.1 ein Update (zum Beispiel 12.0.2) herausgibt und diesen Mangel schon früher ausmerzt. Ein anderer Workaround außer die Installation von macOS 12.1 Beta ist aktuell nicht bekannt.