macOS 11.3 ohne RDNA2-Support

Nur für Intel-Macs

In der kommenden Woche wird Apple iOS 14.5, iPadOS 14.5 und macOS 11.3 für alle Kunden in der finalen Version freigeben – die Release Candidates stehen seit gestern Abend zum Download über das Apple Entwicklerportal bereit. Noch hat Apple keine Vorabversion von iOS 14.6 zum Download freigegeben – doch soeben startet die Beta-Runde für eine weitere Version von macOS Big Sur.macOS 11.4 (Buildnummer 20F5046g) soll Unterstützung für neue Grafikkarten von AMD mitbringen – genauer gesagt für Karten, welche auf AMDs Navi RDNA2-Architektur basieren. Hierbei handelt es sich konkret um die Modelle 6800, 6800XT und 6900XT.In den Update-Notizen ist zudem zu lesen, dass Entwickler von macOS-Apps nicht "MinimumOSVersion" verwenden dürfen, um Systemvoraussetzungen in Apps anzugeben – dies würde bei zukünftigen macOS-Versionen zu Problemen führen, da es sich um eine für iOS gedachte Option handelt. Mac-Entwickler sollen "LSMinimumSystemVersion" für diesen Zweck verwenden.Merkwürdigerweise war die Unterstützung der neuen AMD-GPUs schon für macOS 11.3 geplant – doch in den Update-Notizen zu macOS 11.3 ist der Vermerk nun verschwunden. Möglicherweise sind hier noch Fehler aufgefallen, so dass Apple die neuen Treiber erst mit macOS 11.4 ausliefert und nicht bereits mit 11.3.Die Treiber für die AMD-GPUs steht nur auf Intel-Macs bereit – M1-Macs können derzeit keine externen Grafikkarten über Thunderbolt ansprechen. Da der Mac Pro wahrscheinlich der letzte Mac ist, welchen Apple auf eigene Prozessoren umstellt, ist es wahrscheinlich, dass Apple zukünftig die neuen AMD-Karten als Ausstattungsoption des aktuellen, Intel-basierten Mac Pro anbietet. Noch ist kein Termin bekannt – die Erweiterung von Ausstattungsoptionen kann aber jederzeit erfolgen.