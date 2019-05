Musik-App in macOS 10.15: Viele Features aus iTunes werden übernommen

Auf Basis von iTunes?

Musik-App: Viele Features von iTunes übernommen

Ziemlich genau vor einem Monat kamen erste Gerüchte auf, dass iTunes mit dem diesjährigen macOS-Update vor dem Aus steht. Apple soll, ähnlich wie es bereits auf iOS der Fall ist, einzelne Apps für die großen Bereiche von iTunes anbieten. Eine Musik-App erlaubt den Zugriff auf Apple Music und eine lokale Musik-Bibliothek, eine Videos-App verwaltet digitale Filme und Serien und eine Podcasts-App kümmert sich ausschließlich um Podcasts.Sofort machten sich viele Nutzer Sorgen, dass Apple liebgewonnene iTunes-Funktionalitäten nicht in die neue Musik-App übernimmt. iTunes ist über die Jahre sehr gewachsen und bietet unzählige Funktionen, von denen wahrscheinlich die meisten Nutzer noch nie etwas gehört haben – wie zum Beispiel die bis vor wenigen Versionen vorhandene App-Verwaltung. 9to5Mac will nun erfahren haben, dass die neue Musik-App auf iTunes basieren wird – offen lässt der Artikel, ob Apple nur manche Funktionen übernehmen will oder ob Apple tatsächlich die Codebasis des 2001 erstmals erschienenen Programms weiter pflegt. Letzteres ist unwahrscheinlich, da der Programmcode mittlerweile fast 20 Jahre alt und daher wohl als überholt anzusehen ist.Laut 9to5Mac soll es sich bei der neuen Musik-App um keine mittels "Project Maripan" portierte iOS-App handeln, sondern um eine reine Cocoa-basierte Mac-App. Dabei sollen sich viele bekannte Funktionen von iTunes auch in der Mac-Musik-App wiederfinden, wie zum Beispiel smarte Playlisten, das Management für lokale Musik-Bibliotheken, Sync mit iOS-Geräten und iPods wie auch das Brennen von CDs. Letztere beide Punkte wirken allerdings unwahrscheinlich: Apple verkauft schon seit vielen Jahren keine Macs mit integriertem CD/DVD-Brenner und auch der lokale Sync mit iOS-Geräten dürfte von den wenigsten Anwendern genutzt werden.