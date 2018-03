macOS 10.13.4 Beta 5 entfernt eGPU-Unterstützung für Thunderbolt 1 und 2

eGPU-Support kurz vor Fertigstellung

Oftmals haben Macs das Problem, nur mit relativ schwachbrüstigen Grafikchips ausgestattet zu sein, die relativ schnell außer Puste geraten. Letztes Jahr versprach Apple überraschend Abhilfe, indem der Konzern endlich native Unterstützung für externe Grafikkarten (eGPUs) ankündigte. Zwar verzögerte sich die Erfüllung, denn die ersten Versionen von macOS High Sierra lieferten sie noch nicht. Mit macOS 10.13.4 dürfte es aber schon bald so weit sein.Die fünfte Beta des Systems, welche am Montag an Entwickler verteilt wurde, bringt neuerliche Verbesserungen auf dem Gebiet mit, insbesondere in Sachen Geschwindigkeit. Besitzer älterer Hardware kommen dafür aber gar nicht mehr in den Genuss des Features: Ab Beta 5 setzt der Betrieb von eGPUs eine Verbindung mit Thunderbolt 3 voraus. Das bedeutet, sämtliche Hardware älter als zwei Jahre kommt nicht mehr in den Genuss von externen Grafikkarten. Das betrifft nicht zuletzt auch den - nach wie vor aktuellen - Mac Pro, sämtliche Mac mini und auch alle MacBooks (ohne Pro). Thunderbolt 3 ist bisher nur in den beiden neuesten MacBook-Pro-Generationen (2016 und 2017), dem iMac 2017 und dem iMac Pro 2017 eingebaut. Es bleibt abzuwarten, ob es nach Veröffentlichung des System-Updates Workarounds für ältere Modelle geben wird.Im Kontext dieser Einschränkung muss man Apple allerdings zugestehen, dass sie von Anfang an ausschließlich von Thunderbolt 3 gesprochen haben. Es war eher eine Überraschung, dass in den ersten Betas auch ältere Macs von dem Feature profitieren konnten.Die gravierendsten Probleme im Zusammenhang mit eGPUs hat Apple inzwischen angegangen: So ist es beispielsweise nicht mehr notwendig, sich nach dem Anschließen einer externen Grafikkarte neu anzumelden. eGPUs lassen sich inzwischen auch auswerfen, vom Nutzerhandling her genau wie eine externe Festplatte. Schließlich und endlich bedient die Software nun auch den Clamshell-Mode beim MacBook Pro, also den Betrieb externer Monitore bei zugeklapptem Notebook.