iTunes 12.6.4: Update für Version mit integriertem App Store

Unternehmenskunden im Fokus

Kompatibilitätsproblem der iTunes Library

Apple pflegt weiterhin die 12.6er iTunes-Version mit integriertem iOS App Store. Nachdem das Unternehmen vor einem halben Jahr iTunes 12.7 veröffentlichte, sah es zunächst so aus, als verschwinde der App Store endgültig aus der Multimedia-Suite. Mit iTunes 12.6.3 erschien im Oktober 2017 aber überraschend doch noch eine Aktualisierung für die ältere Variante der Mac-Software.Das Update für iTunes 12.6 ist nicht über den Mac App Store verfügbar, sondern nur über die Apple-Supportseite . Dort sind sowohl Downloadlinks für die Mac-Version als auch für die Windows-Varianten verfügbar. Apple richtet Version 12.6.4 vorrangig an Geschäftskunden, die iTunes im Unternehmensumfeld zur Organisation von iOS-Anwendungen benötigen. Aber auch Privatnutzer können iTunes 12.6 problemlos aufspielen.Sobald iTunes 12.6.4 auf einem Apple-Rechner installiert ist, zeigt der Mac App Store iTunes 12.7 nicht mehr als Aktualisierung an. Die neueste 12.7er iTunes-Version lässt sich stattdessen über den Download-Bereich der Apple-Seite beziehen Beim Schritt zurück zu Version 12.6 gilt es eine Einschränkung zu beachten: Die iTunes Library der von iTunes 12.7 ist nicht kompatibel mit der von iTunes 12.6.4. Musik- und Videoinhalte müssen also entweder in eine neu erstellte Library übertragen oder aus einem 12.6er Backup wiederhergestellt werden.