iPhones verkaufen sich in China weiter schlecht, Preissenkungen in Japan

Miese Verkaufszahlen

Stabiler Marktanteil

Japan: iPhone XR für 100 Dollar weniger

Die Smartphone-Verkäufe sinken in China insgesamt, Apples Absatz jedoch besonders. Bei den Verkaufszahlen kann der iPhone-Hersteller knapp den vierten Platz halten, bei den Marktanteilen nicht. Das ergibt eine Studie von Strategy Analytics. Während Apple dort bereits mit Rabatten von 12 Prozent reagiert hat, senkt der Konzern auch in Japan den Preis für das iPhone XR.Die Kernaussage der Analyse liefert Direktorin Linda Sui: „Der iPhone-Verkauf sank um 22 Prozent pro Jahr, und dies war die schlechteste Performance des Unternehmens seit Anfang 2017.“ Der Absatz sei in 8 der letzten 12 Quartale gesunken. Die Verkaufszahlen fielen von 14 Millionen Einheiten in Q4/2017 auf 10,9 Millionen in Q4/2018, das entspricht fast 30 Prozent. Auf das Jahr gerechnet, verkaufte Apple 2017 noch 36,7 Millionen iPhones, 2018 waren es 34,2 Millionen. Den Grund liefert Sui auch gleich mit: Die hohen Einzelhandelspreise. Es bestehe die Gefahr, Apple stelle das iPhone dank überhöhter Preise ins Abseits („pricing out“).Der Marktanteil liegt aufs Jahr gerechnet bei 8,4 Prozent und ist von 8 Prozent 2017 sogar leicht gestiegen. Der Technologie-Konzern liegt damit in China auf Platz 5. Auf Quartalsebene sieht es weniger rosig aus. Im vierten Quartal 2017 lag der Martanteil bei 11,5 Prozent, im selben Zeitraum 2018 sank er auf 10,1 Prozent und liegt damit knapp höher als der von Xiaomi mit 9,3 Prozent. In den Jahreswerten hat der chinesische Newcomer die Kalifornier bereits überholt. In jeder Hinsicht an der Spitze steht Huawei. Der Hersteller baute sein Wachstum um 23 Prozent aus und steht im letzten Quartal mit 30 Prozent Marktanteil auf dem obersten Platz.Nach China senkt Apple auch in Japan den Preis für das iPhone XR. Zunächst gab der Mobilfunkprovider NTT Docomo das Modell günstiger ab, nun folgt Softbank. Der Preis fällt auch dort um etwa 87 Euro (10800 Yen). In Japan erfreut sich das iPhone 8 (Plus) weiter hoher Beliebtheit, während die anderen Serien nicht so stark nachgefragt werden. Beobachter begründen das mit dem Preis und der Vertrautheit mit den 8er-Modellen. Auch in Japan läuft Apples Trade-In-Aktion, die der Technologie-Konzern just bis Ende nächsten Monats verlängert hat.