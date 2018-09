iPhone Xs: Apple Store nicht zu erreichen, Vorbereitungen auf den Verkaufsstart

Aktualisierung

Apple hat wie üblich vor einer wichtigen Produktneuerung des Stecker des Online Stores gezogen und begrüßt stattdessen nur mit der bekannten Nachricht samt Bitte um etwas Geduld. Der offiziellen Ankündigung zufolge lassen sich iPhone Xs und Apple Watch Series am 9:01 Uhr vorbestellen, um dann eine Woche später bei den Kunden zu landen. Auch die großen Mobilfunkunternehmen stehen bereits in den Startlöchern (z.B die Telekom: ). Diesmal gibt es aber keinen Frühstart, sondern offensichtlich halten sich alle an die von Apple vorgegebene Zeit.In den letzten Jahren hatte die Telekom sehr oft als erster Anbieter den Schalter umgelegt und Bestellungen ermöglich – beim iPhone X vor einem Jahr schon um Mitternacht, wohingegen Apple erst neun Stunden später begann. Sobald die Bestellseiten tatsächlich online sind, werden wir in einer gesonderten Meldung darauf hinweisen.Die Apple Watch Series 4 soll zeitgleich mit dem iPhone XS in Apples Online Store auftauchen – reguläre Modelle liefert Apple in einer Woche aus, die Nike-Version lässt etwas länger auf sich warten.Nun heißt es "Nur noch ein paar letzte Details und der Apple Store ist fertig. Bis bald."