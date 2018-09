iPhone Xs und Apple Watch Series 4 ab sofort vorbestellbar

Das iPhone Xs bei der Telekom

Ab sofort ist es so weit, zwei Tage nach der Präsentation auf dem Apple-Event lässt sich die neue iPhone-Generation nun vorbestellen – mit ein paar Minuten Verspätung, denn eigentlich hätten die Store-Seiten ab 09:01 verfügbar sein sollen. Wer das iPhone Xs möglichst schon am Freitag in einer Woche in Händen halten will, sollte entweder sofort zuschlagen - oder in einer Woche gleich morgens in der Schlange stehen und vor Ort ein Gerät erwerben. Wie üblich gibt es drei Bezugswege. Entweder bestellt man direkt bei Apple ( ) zu Preisen ab 1149 Euro, entscheidet sich für einen Mobilfunkanbieter und bezieht das iPhone zu subventionierten Preisen im Rahmen eines Mobilfunkvertrages oder besucht am 21. September einen Store.(Bestellseiten: Während jeder Anbieter bereits munter Vorbestellungen entgegennahm, leistete sich die Telekom anscheinend einen Patzer und betritt nun mit deutlicher Verspätung die Bühne. Erst eine Dreiviertelstunde nach den anderen ist es jetzt auch beim Magenta-Riesen möglich, das iPhone Xs zu bestellen: Bei o2 erfolgte der Startschuss diesmal früher als bei der Telekom und das iPhone Xs taucht auf den ersten Produktseiten auf. Fast zeitgleich mit o2 erscheint ab sofort das iPhone Xs bei Vodafone ( ). Je nach gewähltem Tarif beträgt die Zuzahlung mindestens 549,90 Euro.Wer die neue Generation der Apple Watch schnellstmöglich erhalten möchte, kann ebenfalls eine Vorbestellung abgeben. Während man auf die Series 4 mindestens eine Woche warten muss, kann die günstigere Series 3 hingegen direkt ausgeliefert werden. Einen Überblick zu den neuen Funktionen der Series 4 bietet dieser Artikel: . Die Nachfrage schein indes immens zu sein: Nach wenigen Minuten steht die Lieferprognose bereits bei mehreren Wochen.Wie das "s" in der Bezeichnung suggeriert, handelt es sich bei den Geräten um die verbesserten Version einer Serie. 2017 erschien das komplett neue iPhone X, nun folgt konsequenterweise das iPhone Xs. Allerdings führte Apple auch eine neue Baureihe mit noch größerem Display ein – das iPhone Xs Max bringt es auf eine Displaydiagonale von 6,5". Zu den Verbesserungen der 2018er X-Serie zählen der A12-Prozessor mit wesentlich leistungsfähigerer Neural Engine, schnellere Gesichtserkennung, das verbesserte Kamerasystem samt neuer Effekte, stabileres Frontglas, Dual-SIM zur Verwendung mit zwei Telefonnummern (muss erst freigeschaltet werden, kommt zu einem späteren Zeitpunkt), Display mit 60 Prozent mehr Farbraum sowie besserer Stereo-Sound.