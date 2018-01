iPhone X in einem Jahr: Eher Verkaufsende als günstigerer Preis

Vergünstigtes iPhone X als Gefahr für iPhone 2018

Schlechte Nachrichten für all jene, die sich gerne Apples Top-iPhones ein Jahr nach dem Marktstart zu günstigeren Preisen kaufen. Den Prognosen von KGI Securities und des gut vernetzten Analysten Ming-Chi Kuo zufolge möchte Apple das iPhone X nicht wie bei früheren Modellen üblich mehrere Jahre im Programm halten und nach dem ersten Jahr im Preis reduzieren. Stattdessen verschwinde das OLED-Modell bereits nach einem Jahr aus dem Verkaufsportfolio und weiche den drei für Ende 2018 vorgesehenen iPhone-Modellen.Als Grund nennt Kuo die Tatsache, dass ein günstigeres Topmodell mit OLED-Technologie, Face ID und Vollfront-Display die Nachfrage nach einem möglichen Nachfolger kannibalisieren könnte. Inwiefern sich dies von den letzten Jahren unterscheidet, bleibt aber zunächst dahingestellt. Möglicherweise vermutet Kuo, dass die Vorzüge des 2018er iPhones gegenüber dem iPhone X zu klein ausfallen würden, um das iPhone X weiter im Programm zu halten. Wenn sich diese Prognose bestätigt, werden Kunden bei Apple wohl niemals ein iPhone X für unter 1.149 Euro bestellen können.Anders dürfte es sich aber bei iPhone 8 und 8 Plus im klassischen Design verhalten, das wahrscheinlich mit einem gewissen Preisnachlass auch nach diesem Herbst im Programm verbleibt. Ende 2017 hatte Apple sogar das zwei Jahre alte iPhone 6s im Angebot behalten, das nun neben iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE und iPhone X angeboten ist. Das 6s gibt es mittlerweile bei Apple schon ab 519 Euro zu kaufen, also weniger als halb so viel das günstigste iPhone X.In früheren Mitteilungen von Ming-Chi Kuo äußerte der Analyst seine Prognose zur iPhone-Generation 2018. Diese bestehen aus einem 5,8 Zoll großen direkten Nachfolger des iPhone X, einem »iPhone X Plus« mit 6,5-Zoll-Display und einem dritten, günstigeren Modell mit der Zwischengröße 6,1 Zoll. Dieses soll als einziges bei der klassischen LC-Displaytechnologie verbleiben, aber bereits das Design des iPhone X ohne Home-Taste übernehmen.