Ära der Riesen-iPhones: 2018 sollen 3 große Apple-Smartphones erscheinen

Von 5,8'' bis 6,5''

Einsteiger-iPhone im X-Design

Keine Spur vom SE 2

Nach den großen Design-Neuerungen des iPhone X in diesem Jahr wirft bereits die 2018er iPhone-Generation ihre Schatten voraus. Es dürfte ziemlich klar sein, dass es ein weiteres 5,8'' großes iPhone im X-Stil geben wird, viele Berichte sprechen auch von einem noch größeren OLED-iPhone namens »X Plus«. Apple-Kenner Ming-Chi Kuo von KGI Securities hat nun die jüngsten Erkenntnisse aus seinen Apple-Quellen zusammengefasst, welche in der Quintessenz lauten: Es wird noch größer.So plane Apple für 2018 drei Modelle, die allesamt den Design-Vorgaben des iPhone X folgen. Sie haben also alle keine Home-Taste mehr, dafür ein Glasgehäuse, Display bis zu den Rändern und die prominente Sensornase an der Oberkante. Der Nachfolger des iPhone X mit 5,8''-Display ist das kleinste Modell, dann gibt es noch eine Version mit 6,1'' und eine mit 6,5''. Letztere sei als »iPhone X Plus« ebenfalls mit einem OLED-Display ausgerüstet, während das 6,1''-Modell als Einsteiger-iPhone ein klassisches LCD erhalte.Kuo prognostiziert für das LCD-Modell einen Einstiegspreis von etwa 650 US-Dollar, also immerhin 350 Dollar weniger als das aktuelle iPhone X. Neben der verwendeten Displaytechnologie unterscheide es sich von den High-End-Modellen auch durch eine enorm geringere Bildauflösung; die Pixeldichte liege bei 320 bis 330 ppi, wohingegen das Super-Retina-Display des iPhone X 458 ppi bietet und das X Plus sogar an der 500-ppi-Grenze kratzen soll. Face ID hingegen wäre auch beim LCD-iPhone implementiert.Es ist auffällig, dass auch in dieser iPhone-Prognose kein Wort über einen möglichen Nachfolger des iPhone SE fällt, dessen Hauptfeature der handliche Formfaktor mit 4''-Display ist. Hierzulande hat dieses Modell viele Fans; es bleibt aber die Frage, ob die Nachfrage im globalen Maßstab hoch genug ist, um eine zweite Generation zu rechtfertigen. Apples Original-iPhone hatte eine Displaydiagonale von 3,5'' - sollte Kuos Prognose zutreffen, hätte Apple diesen Wert bald annähernd verdoppelt.