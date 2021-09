iPhone-Tipp: Amazon Alexa auf dem Homescreen

Alexa ist seit Langem auf dem iPhone verfügbar

Amazon liefert Homescreen-Widget für Alexa

Auf dem weltweiten Smartspeaker-Markt und beim Wettbewerb der Sprachassistenten liefern sich Amazon und Google seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Apple holte zwar mit dem HomePod mini und dem mittlerweile eingestellten HomePod in jüngster Zeit auf, liegt aber nach wie vor abgeschlagen auf dem dritten Rang. Siri, Alexa und der Google Assistant bieten ihre Dienste allerdings nicht nur auf vernetzten Lautsprechern an, sondern stehen bekanntlich auch auf Smartphones, Tablets und Computern zur Verfügung.Amazons Service etwa lässt sich schon seit Langem auf iPhones und iPads nutzen. Die dafür erforderliche App dürfte auf vielen Geräten aus Cupertino installiert sein, denn zahlreiche Besitzer von iDevices setzen einen oder mehrere smarte Lautsprecher aus der Echo-Serie ein. Allerdings sind die Dienste des vom Onlinehändler angebotenen Sprachassistenten nicht so komfortabel aufzurufen wie Siri. Bevor Alexa Fragen beantworten oder Befehle ausführen kann, muss nämlich bislang immer erst die Anwendung gestartet werden.Mit dem jüngsten Update ändert sich das zumindest ein wenig. Amazon stellt nämlich ab sofort für die Alexa-App ein Homescreen-Widget zur Verfügung. Damit lässt sich der Sprachassistent mit einem einfachen Fingertipp aktivieren. So platzieren Sie das Widget dauerhaft auf dem Hauptbildschirm des iPhones:1. Halten Sie den Finger auf eine leere Stelle des Homescreens, bis die App-Icons zu wackeln beginnen. Falls Sie länger auf ein App- oder Ordner-Icon gedrückt haben, müssen Sie zunächst die Menüoption "Home-Bildschirm bearbeiten" auswählen.2. Öffnen Sie die Widget-Übersicht durch einen Fingertipp auf das Pluszeichen in der linken oberen Ecke des Displays.3. Wählen Sie das Widget "Alexa fragen" aus.4. Bestätigen Sie im nachfolgenden Pop-up-Fenster die Option "Widget hinzufügen".Anschließend lässt sich Amazons App mit einem Fingertipp direkt im Alexa-Modus starten. Die bislang erforderliche zusätzliche Aktivierung des Sprachassistenten entfällt somit. Das Homescreen-Widget kann derzeit nur auf einem iPhone genutzt werden. iPad-Besitzer müssen auf iPadOS 15 warten, da Apple die Funktion erst in der kommenden Version des Tablet-Betriebssystems zur Verfügung stellt.