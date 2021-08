Um Siri zu verbessern: Apple veröffentlicht „Siri-Sprachstudie“ – Teilnahme nur per Einladung

App nur per Link zu finden

Auch in Deutschland verfügbar

Was Siri bald nicht mehr versteht

Seit dem iPhone 4S ist Siri mit an Bord – mittlerweile verrichtet Apples Sprachassistent seinen Dienst auch auf dem iPad, Mac sowie HomePod. Selbst das Apple TV und die Apple Watch reagieren dank Siri auf Spracheingaben. Allerdings gibt es auch Kritik an der Technologie: Siri scheitert an vielen Befehlen der Anwender; bisweilen müssen Wünsche in einer sehr spezifischen Syntax vorgebracht werden, damit der Sprachassistent diese korrekt umsetzt. Gerade im Vergleich zu Alexa oder Googles Lösung wirkt Siri vielfach unausgereift oder zumindest ausbaufähig. Apple scheint sich des Problems durchaus bewusst zu sein und veröffentlichte eine App, welche die Sprachbefehle ausgewählter Nutzer sammelt und so zu einer Verbesserung Siris beitragen soll.Die neue Anwendung heißt auf Deutsch „Siri-Sprachstudie“ und kann über den App Store des iPhones bezogen werden – wenn der entsprechende Link bekannt ist. Über die Suchfunktion lässt sich die Applikation allerdings nicht finden – und das aus gutem Grund: Wer an der „Sprachstudie“ teilnehmen möchte, kann dies ausschließlich auf Einladung Apples hin mit einer ID-Nummer tun. TechCrunch zufolge tauchte die App erstmals am 9. August auf und erhielt eine Woche später ein Update.Berichten zufolge ist die App neben Deutschland auch in den USA, Kanada, Frankreich, Irland, Italien, Hongkong, Taiwan, Indien, Japan, Mexiko sowie Neuseeland verfügbar. Gegenüber TechCrunch erklärt Apple, dass Teilnehmer ihr Feedback so direkt mit dem Unternehmen teilen können. Die Daten wandern aber nicht automatisch über den Äther: Nutzer können ihre Sprachkommandos sehen und entscheiden, welche sie weitergeben möchten. Weitere Informationen werden laut Apple nicht erhoben.Allerdings gibt es Grund zur Annahme, dass Siri in nächster Zeit eher funktionsärmer wird: So offenbart ein von Apple veröffentlichtes Support-Dokument, dass einige Sprachbefehle nach den Updates auf iOS/iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 und tvOS 15 nicht länger unterstützt werden, darunter die Suche nach Fotos sowie die Kontaktaufnahme mit Fahrdiensten (siehe hier ).