iPhone SE 2: Konzeptvideo zeigt schmale „Notch“ und Fullscreen-Front

Displayschutz nährte Spekulationen

Video von Fan des „Sharp Edge Designs“

Für und Wider der Chancen auf ein iPhone SE 2

Ein Rendervideo vom iPhone SE 2 weckt weitere Hoffnungen auf eine Neuauflage des kompakten Smartphones. Die letzten realen Hinweise bestanden aus Prototypen von entsprechenden Schützhüllen – sie waren im Sommer 2018 augetaucht. In dem nun veröffentlichten Video ist das Konzept in vier Farben zu sehen. Handfeste Hinweise gab es zuletzt im Sommer 2018, als ein Displayschutz auftauchte, der die verkleinerte „Notch“ in Relation zum damals noch erhältlichen iPhone X zeigte. Anschließend kam jedoch stattdessen das iPhone XR heraus. Seitdem träumen jedoch Designer und Fans immer wieder von einer Neuauflage. So gabe es diverse Render-Videos von einem handtellergroßen iPhone X mini bis zu einem SE als proportional verkleinerte Version des großen Bruders.Die nun aufgetauchten Animationen von 3D-Modellen stammen von einem alten Bekannten. Der Koreaner Gunho Lee hat schon eine Reihe solcher Designs entwickelt, zuletzt von einem iPhone XI im SE-Stil . Es wurde schon dargelegt, warum es hochgradig unwahrscheinlich ist, dass Apple ein solches Modell auflegt. Auch eine Neuauflage des SE erscheint angesichts verhaltener Verkaufszahlen wenig realistisch. Dennoch gibt es eine breite Fan-Basis für ein Kompaktmodell und Gunho Lee scheint dazuzugehören. Er zeigt seinem aktuellen Kunstwerk das SE 2019 mit dem Kamerabuckel der bekannten Dual-Kamera und in den Farben Gold, Silber, Blau und Rot. Neu für das SE wäre ebenfalls die Glasrückwand und ein Display, das die komplette Front einnimmt.Den Fans der Kompaktvariante gibt Hoffnung, dass der iPhone-Hersteller angesichts fallender Umsatzzahlen wohl seine Produktpolitik überdenkt. Beobachter sind sich einig, dem iPhone-Produzenten fehle ein attraktives Einsteigermodell zu einem niedrigen Preis. Eventuell hat Apple beim aktuellen iPhone zum Preiseinstieg an den falschen Stellen gespart und den Preis zu hoch angesetzt: Das iPhone XR verkaufte sich eher schleppend. Mit einer Werbe- und Preisoffensive versucht die Leitung in Cupertino nun, den Flop doch noch zu einem Hit zu wandeln. Analysten und Beobachter sehen gespannt in die Zukunft, wie Apple versuchen wird, diesen Faux Pas mit der nächsten Modelllinie wieder auszubügeln. Dabei könnten voraussichtlich verworfene Pläne einer Neubelebung der SE-Reihe wieder ans Tageslicht kommen. Das iPhone SE der ersten Generation baut Apple weiterhin in Indien, um den lokalen Markt vor Ort nicht vollends zu verlieren.