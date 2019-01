Rendering: Wie ein iPhone 2019 im SE-Design aussehen könnte

iPhone 11 im alten Design

Fantasie-Features, apple-artig präsentiert

Product Red und andere Farben

Ein von Apples Produktpräsentationen inspiriertes Werbevideo zeigt ein weiteres Konzept der nächsten iPhone-Reihe. Das dort animierte Modell trägt die vermutete Triple-Kamera in einer ovalen Einheit, das in einem an das iPhone SE angelegte Rahmendesign sitzt. Zusätzlich führt der Film ein paar Wunsch-Features auf, etwa die Rückkehr von Touch ID.Gunho Lee ist der Name des Mannes, der sich hier an einem iPhone-Konzept versucht hat. Das er das kann, hat er schon mit seiner Voransicht vom iPhone XS zu einem frühen Zeitpunkt bewiesen. So sind die animierten Designs auch detailgenau gestaltet: Der Kamera-„Buckel“ sitzt nicht nur an der richtigen Stelle, sondern sieht auch nicht wie ein aufgeklebter Fremdkörper aus. Allerdings steht die Kamera ein ganzes Stück aus dem Gehäuserücken heraus. Im Gegensatz zu seinem ersten Filmchen, wagt Lee, neue Modelle im kantigen Design der Alt-Serien iPhone 4, 5 und SE vorherzusehen. Ein Umstand auf den es keinerlei Hinweise gibt und der für Apple gänzlich untypisch wäre. Noch nie hat es ein Design gegeben, das Apples wieder „aufgewärmt“ hat. Dass Lee ihm den Marketing-Begriff „Sharp Metal Design“ gibt, der direkt Verletzungsgefahr suggeriert, macht es nicht besser.Das Video bemüht sich, den Werbe-Stil Apples zu imitieren. Das gelingt nur in Teilen. Den skeptischen Eindruck verstärken die Funktionen, die Lee „seinem“ iPhone XI verpasst. Während die Triple-Lens-Kamera als gesetzt gilt – ob nun mit oder ohne Ringblitz, liegen ein 120-Mhz-Display und ein Touch-ID-Sensor hinter dem Display im Bereich reinen Wunschdenkens. Näher an der Realität erscheinen eine neue Version von Face ID und verbessertes WLAN. Ob Apple sie in dieser Form bewerben würde, darf man bezweifeln.Im Film sieht es so aus, als ob Apple neben einem goldenen, silbernem und schwarzem Gehäuse auch eine (Product)RED-Variante anbieten wird. Mit der Aussage „RED ist back“ bewirbt der Film die Einführung eines roten Charity-Modells. Apple hatte sowohl bei den X- als auch den XS-Modellen auf ein solches verzichtet, sondern nur der XR-Reihe eines hinzugefügt. Apple zahlt einen kleinen Verkaufsanteil aus den (Product)RED-Erlösen an Global Fund , eine Organisation, die gegen Epidemien wie AIDS und Malaria kämpft.