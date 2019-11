iPhone SE 2: 20 bis 30 Millionen verkaufte Geräte in 2020?

20 bis 30 Millionen Geräte in 2020?

Kaum Konkurrenz

2016 stellte Apple ein ungewöhnliches Gerät vor: Optisch glich das Handy einem iPhone 5 – brachte jedoch aktuelle Innereien mit. Apple spendierte dem iPhone SE einen A9-Prozessor, eine im Vergleich zum iPhone 5/5s größere Batterie und eine 12-Megapixel-Kamera. Erst 30 Monate später nahm Apple das Gerät aus dem Programm – ein Nachfolger dieses Konzeptes ist bisher nicht erschienen, obwohl in diversen Apple-Communities die Forderungen immer lauter werden.Schon lange gibt es aber Gerüchte, dass Apple an einem spirituellen Nachfolger arbeitet – ob dieser jedoch "iPhone SE" im Namen tragen wird, ist ungewiss. Den Gerüchten nach soll es sich um ein iPhone handeln, welches vom Design her an das iPhone 8 angelehnt ist und mit einem 4,7"-Bildschirm daherkommt. Wie auch schon das Original-SE soll das kommende Modell den Prozessor der aktuellen Baureihe erhalten – nämlich den A13-Chip. Face-ID wie auch eine Doppel- oder gar Dreifach-Kamera wird man aufgrund des niedrigen Preises vergeblich suchen – Gerüchten nach soll das Nachfolgemodell 399 Dollar kosten.Der Analyst Ming-Chi Kuo gab in einem Bericht bekannt, dass er den Markt für ein Nachfolgemodell recht groß einschätzt: Wenn Apple das iPhone SE 2 in der ersten Jahreshälfte 2020 vorstellt, rechnet Kuo mit 20 Millionen verkauften Geräten für das gesamte Jahr 2020. Reagiert der Markt positiv, seien durchaus auch 30 Millionen möglich, so Kuo.Apple gab zuletzt für das Geschäftsjahr 2018 Verkaufszahlen der einzelnen Produkte bekannt. Dort brachte Apple rund 220 Millionen Handys in Kundenhände. Da mittlerweile die Stückzahlen der iPhones gesunken sind, könnten 20 Millionen verkaufte iPhone SE 2 rund 10 Prozent der insgesamt Liefermenge ausmachen – ein beachtlicher Wert, sollte Kuos Marktprognose zutreffen.Derzeit gibt es von namhaften Android-Herstellern kaum Konkurrenz auf dem Markt – entweder handelt es sich um Low-End-Handys mit kleinen Displays und langsamen Prozessoren oder um Geräte mit großem Bildschirm und schneller CPU. Doch ein kleines Smartphone mit Highend-CPU und moderner Technik sucht man vergeblich.Hier kommen zwei mögliche Gründe in Betracht: Entweder ist dies eine Marktnische, welche Apple besetzen kann ohne die Verkäufe der größeren und teureren Geräte zu kanibalisieren – welche einfach von anderen Herstellern links liegen gelassen wird. Oder es besteht einfach kein großer Markt für Geräte dieser Gattung und daher scheuen Hersteller den Entwicklungs- und Produktionsaufwand.