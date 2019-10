Speicher und RAM

Gehäusefarben und Preis

In den letzten Tagen gab es bereits zwei Meldungen, die sich mit der Neuauflage des iPhone SE befassten. Es gilt inzwischen als weitgehend sicher, dass die Modelleinführung für kommendes Frühjahr geplant ist und Apple dann beabsichtigt, ein günstigeres iPhone zu präsentieren. Auch wenn Apple den Preis des iPhone 11 im Vergleich zum iPhone XR gesenkt hatte, so bleibt offensichtlich immer noch einiger Spielraum nach unten. Jetzt hat sich Branchenorakel Ming-Chi Kuo ein weiteres Mal zu Wort gemeldet und nennt weitere Details zum iPhone SE 2. Bereits zuvor mehrfach genannt wurde, Apple wolle auf den A13 setzen und damit jenen Chip verbauen, der auch im iPhone 11 und iPhone 11 Pro arbeitet. Kuo wiederholt zudem seine Aussage, Apple verwende das Gehäuse des iPhone 8, setze also auf 4,7"-Displaydiagonale.Jetzt ergänzt Kuo die bisherigen Vorgaben um technische Spezifikationen. Apple plane demnach, zwei Konfigurationen anzubieten, die entweder 64 GB oder 128 GB Speicherkapazität aufweisen. Die Variante mit 256 GB wäre somit beim iPhone SE 2 nicht verfügbar, sondern bleibt den teureren Modellen vorbehalten. Performance-Unterschiede zum iPhone 11 gebe es trotz identischem Prozessor dennoch, denn das SE 2 müsse mit einem GB weniger Arbeitsspeicher auskommen, so Kuo.Bei den Gehäusefarben bietet Apple die seit längerer Zeit vertrauten Varianten Silber, Spacegrau sowie Rot. Wenig überraschend ist die Aussage, Apple verbaue kein 3D Touch mehr. Alles andere wäre aber auch ein kleines Wunder gewesen, denn immerhin strich Apple die Funktion bei allen neuen iPhones. Der Startpreis für das Modell mit 64 GB Speicher soll bei 399 Dollar liegen. Dies ermöglicht es Mobilfunkanbietern, das iPhone SE 2 auch in mittleren Tarifen bereits als kostenlose Zugabe anbieten zu können. Kuo rechnet damit, dass zwischen zwei und vier Millionen Geräte pro Monat verkauft werden. Ähnlich wie im Falle des iPhone SE bliebe das Gerät eher ein Nischenprodukt.