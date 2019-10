iPhone SE 2: Produktionsbeginn im Januar, Auslieferung im März?

Spezifikationen

Aktuelle A13-CPU/GPU, welche Apple auch im iPhone 11/11 Pro einsetzt

4,7"-LCD-Retina-Display (selbe Größe wie iPhone 8)

3GB LPDDR4X RAM

64 und 128 GB als Speicherplatz-Optionen

Farben: Space Gray, Silber und PRODUCT(RED)

Kein Face ID, sondern Touch ID über traditionellen Home-Knopf

Kein 3D Touch

Keine Dual- oder Dreifach-Kamera, sondern ein Kameramodul auf der Rückseite

Absatzprognose

Schon seit vielen Jahren gibt es Gerüchte um einen Nachfolger des iPhone SE. Das im März 2016 vorgestellte iPhone SE kam im Gehäuse des iPhone 5 daher, brachte aber ein modernisiertes Innenleben mit damals schnellem A9-Prozessor mit. Bei preissensiblen Kunden war das Modell sehr beliebt – aber auch aufgrund der geringen Gehäuseabmessungen durch den kleinen 4"-Bildschirm stellte das Modell eine interessante Alternative für Kunden dar, welchen aktuellere Modelle zu groß sind.Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo will nun in Erfahrung gebracht haben, dass Apple mit der Produktion des "iPhone SE 2" im Januar beginnen wird – die Auslieferung ist für den März 2020 geplant. Es ist zu erwarten, dass Apple den Nachfolger des iPhone SE auf einem Apple-Event im März zusammen mit aktualisierten iPad-Modellen ankündigen wird.Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das iPhone SE 2 im selben Gehäuse wie das iPhone 8 daherkommen. Es ist noch nicht klar, ob Apple das Nachfolgemodell "iPhone SE 2" nennt oder unter einem anderen Markennamen vertreiben wird. Folgende Hardware-Spezifikationen kursieren derzeit in der Gerüchteküche:Kuo rechnet damit, dass Apple in den ersten Monaten zwischen 2 und 4 Millionen Geräte absetzen wird. Viele derzeitige iPhone 6- oder 6S-Nutzer könnten auf das SE 2 umsteigen, welche bislang aufgrund der hohen Preise ein Upgrade aufgeschoben haben. Bei diesen Kunden handelt es sich meist um Nutzer, welche neueren Features wie Face ID oder Mehrfach-Kameras nichts abgewinnen können und eher auf günstigere Preise reagieren.