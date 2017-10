iPhone-Hörimplantat: Cochlear Nucleus 7 in Deutschland verfügbar

Hörhilfe mit iPhone-Unterstützung

Apple: Unsere Produkte soll jeder nutzen können

Das von Apple und dem australischen Hörgeräte-Spezialisten Cochlear im Juli angekündigte Hörimplantat Nucleus 7 ist mittlerweile auch in Deutschland verfügbar. Das Besondere am Nucleus 7 ist die iPhone-Unterstützung über das offizielle Made-for-iPhone-Zertifikat (MFi).[banner]Das Nucleus 7 ist für stark Hörgeschädigte gedacht, denen traditionelle Hörgeräte nicht weiterhelfen helfen können. Patienten wird das Cochlea-Implantat mit eingebautem Soundprozessor ins Innenohr eingesetzt. Der Chip verbindet sich kabellos mit einer Mikrofonvorrichtung, die am Ohr des Nutzers befestigt ist.Apple und Cochlear haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte iPhone-Soundwiedergabe auf direktem Weg zum Soundprozessor des Implantats zu übertragen. Zu diesem Zweck entwickelten beide Unternehmen gemeinsam eine über Bluetooth Low Energy laufende Technologie zur Audioübertragung, die besonders energiesparend funktioniert. So können Patienten alle möglichen Soundwiedergaben des iPhones – wie Anrufe, Musik oder Film-Tonspuren – direkt über das Implantat hören.Sarah Herrlinger, Apples Chefin für Accessibility, betont Apples Leidenschaft für das Cochlear-Projekt: „Wir als Unternehmen verwenden viel Zeit und Energie, um unsere Produkte für jeden nutzbar zu machen.“ Die Bluetooth-Optimierungen und andere Nucleus-bezogenen Entwicklungen nahmen laut Herrlinger mehrere Jahre in Anspruch.Der Cochlear Nucleus 7 Soundprozessor ist kompatibel mit diversen Generationen an iDevices. Nutzer benötigen ein iPhone 5 (oder neuer), iPad Pro, iPad mini oder iPad (ab 4. Generation). Deutsche Interessenten können sich auf der hiesigen Cochlear-Website über Bezugsquellen informieren.