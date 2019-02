iPhone-Aufschwung: Wie Apple dem Abwärtstrend in China entgegenwirkte

iPhone-Preissenkungen nach Umsatzwarnung

Günstigere iPhones verkaufen sich besser

Tim Cook sorgte zu Beginn des Jahres nicht nur bei den Apple-Aktionären für Aufregung. Das einst so erfolgsverwöhnte Unternehmen musste eine Umsatzwarnung veröffentlichen, da das iPhone-Geschäft im vierten Quartal 2018 deutlich hinter den Erwartungen blieb. Vor allem in China soll es einen großen Einbruch bei den Verkaufszahlen gegeben haben – die Rede war von 20 Prozent weniger an den Mann oder die Frau gebrachten iPhones als im gleichen Vorjahreszeitraum. Doch im Januar gaben Apple die iPhone-Verkäufe in China wieder Grund zur Hoffnung, so eine Meldung von Feng. Vorausgegangen war eine Preissenkung.Apple erkaufte sich den China-Aufschwung der vergangenen Wochen mit Preisreduzierungen für Händler, die mit den Drittanbietern vor Ort vorher abgesprochen wurden. Da Apple chinesischen Einzelhändern seit dem 10. Januar günstigere iPhone-Preise bietet, können die Händler die Ersparnisse wiederum an die Kunden weitergeben. Je nach Anbieter fiel der Preis des iPhone 8 etwa um rund 20 Prozent auf umgerechnet 515 Euro. Das iPhone XR ist seitdem 17 Prozent günstiger zu haben, was das Gerät attraktiver für Kunden macht. Ebenso wie in anderen Ländern ermöglicht Apple zudem auch in China Preisrabatte beim Eintausch älterer iPhones gegen ein neueres Modell.Verkaufsdaten von Alibiba zeigen Feng zufolge, wie positiv sich der iPhone-Absatz in China seit den Preisreduzierungen diverser Modelle entwickelte. Demnach liegt die Verkaufssteigerung seit dem 13. Januar bei 76 Prozent. Vor allem die preisgünstigeren Einsteigermodelle iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone XR sollen dafür verantwortlich sein. Bei Anbieter Suning beträgt das Wachstum der iPhone-Verkäufe laut des Berichts sogar 83 Prozent.In China kommt ein weiterer Kaufanreiz hinzu, der das iPhone-Geschäft zuletzt befeuert haben dürfte. Das am 5. Februar stattfindende chinesische Neujahrsfest ist – wie jedes Jahr – ein Anlass für Geschenke, die sich die Bewohner des Reiches der Mitte gegenseitig machen. Auch Smartphones zählen zu den Gaben, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Apple könnte den Zeitpunkt der iPhone-Preissenkungen entsprechend auch im Hinblick auf den wichtigen chinesischen Feiertag gewählt haben.