Schwache iPhone-Verkäufe: Einzelhändler in China senken iPhone-Preise

iPhone 8 und iPhone XR werden günstiger

Umsatzwarnung für Weihnachtsquartal

Mehrere chinesische Einzelhändler reagieren einem Bericht zufolge mit deutlichen Preisrabatten auf den aktuell schleppenden iPhone-Absatz. Konkret geht es um die Modelle iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone XR, auf die Anbieter in China wie JD.com and Suning fortan bis zu 20 Prozent Nachlass gewähren.JD.com verlangt für das iPhone 8 momentan 3.999 Yuan (514,92 Euro), was 20 Prozent unter dem eigentlichen Verkaufspreis liegt . Suning reduzierte den Preis des iPhone XR um 17 Prozent auf 5.399 Yuan (694,98 Euro). Dem Bericht zufolge stimmten sich die chinesischen Händler vor der Preissenkung mit Apple ab.Laut einer anderen Meldung plant Apple einen ähnlichen Schritt für den eigenen Online-Store und die Ladengeschäfte in China. Demnach senkt das Unternehmen bald offiziell die Preise aller dort angebotenen iPhones (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max). Ob Apple für andere Länder etwas ähnliches plant, ist nicht bekannt.Spätestens seit Apples Umsatzwarnung für das vierte Quartal 2018 steht fest, dass die Verkäufe der aktuellen iPhone-Generation bislang unter den Erwartungen des Unternehmens bleiben – vor allem in China. Firmenchef Tim Cook nannte verschiedene Gründe für die Abwärtsentwicklung, darunter geringere Smartphone-Subventionen von Mobilfunkanbietern, den „starken“ US-Dollar und das kostengünstige Akkutausch-Programm für ältere iPhones.