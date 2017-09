iPhone 8 Plus: Nutzer berichten über Störgeräusche bei Telefonaten

Rauschen, Knistern und Knacken während Anrufen

Macrumors

Übergangslösung: Freisprechfunktion kurz aktivieren

Jgpsolo

Die ersten Käufer des iPhone 8 Plus hatten jetzt ein paar Tage Zeit, ihr neues Apple-Gadget zu testen. Bei einigen Nutzern verflog die Anfangseuphorie recht schnell. Sie berichten von Störgeräuschen, die das iPhone 8 Plus während Telefonaten erzeugen soll. Das Problem tritt den Erfahrungsberichten zufolge sowohl bei Sprachanrufen via Mobilfunkanbieter als auch per FaceTime auf.berichtet von diversen Anwendern des iPhone 8 Plus, die von dem Fehler betroffen sind. Der dazugehörige Thread im Forum wird immer umfangreicher . Explizit geht es um die Tonqualität des Ohrhörers während Telefonaten. Nutzer aus den USA, Australien und Europa beschreiben rauschende und knisternde Geräusche, die während Telefonaten über den Ohrhörer zu hören sind. Die Gegenseite des jeweiligen Gesprächs nimmt die Störtöne nicht wahr. Werden stattdessen die Freisprechfunktion oder Kopfhörer verwendet, ist vom Klang her alles in Ordnung.Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich nicht am Zusammenspiel des neuen iPhone-Modells mit bestimmten Mobilfunk-Providern, da Menschen mehrerer Kontinente die gleiche Art von Rauschen oder Knistern während Telefonaten erleben und das Problem zudem auch bei WiFi Calling oder FaceTime auftritt. Das Abschalten von LTE oder der iPhone-Geräuschunterdrückung bringt keine Besserung. Auch Neustarts oder der Austausch des Geräts gegen ein anderes iPhone 8 Plus sind den Beschreibungen zufolge wirkungslos.Nutzernennt einen Workaround. Wenn er während des jeweiligen Anrufs kurz auf die Freisprechfunktion umschaltet und dann wieder zurück zum Ohrhörer wechselt, gibt es für die restliche Zeit des Telefonats kein Rauschen oder Knacksen mehr. Dieser Schritt muss allerdings bei jedem Anruf wiederholt werden.Bislang ist unklar, ob es sich nur um Einzelfälle handelt oder ein grundsätzliches Problem besteht. Auch kann nicht gesagt werden, ob das Problem per Software-Aktualisierung zu lösen ist. Apple äußerte sich bislang nicht zu den Vorfällen.